Γαλλία: Έκλεισε για λόγους ασφαλείας το Μουσείο του Λούβρου - Εκκενώθηκαν και οι Βερσαλίες

Βομβιστικές απειλές την ώρα που η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:32

Το Λούβρο έκλεισε εκτάκτως σήμερα τις πύλες του και εκκένωσε τους επισκέπτες τους «για λόγους ασφαλείας», την ώρα που από εχθές η Γαλλία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ύστερα από την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Αράς.

«Το Λούβρο έλαβε ένα γραπτό μήνυμα που έκανε λόγο για κίνδυνο για το μουσείο και τους επισκέπτες του» και «αποφασίσαμε (…) να το εκκενώσουμε και να κλείσουμε για σήμερα» προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες έρευνες, διευκρίνισε μια εκπρόσωπος.

— UHN Plus (@UHN_Plus) October 14, 2023

Το μουσείο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι κλείνει, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε άλλα μηνύματα στο Χ φαίνεται κόσμος να απομακρύνεται γρήγορα από τις αίθουσες του μουσείου, ενώ κάποιοι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι υπήρξε απειλή για βόμβα- ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις γαλλικές αρχές.

NOW - Louvre Museum in Paris is evacuated. Bomb threat.pic.twitter.com/qB0WRqUMAa

— Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2023