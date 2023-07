Πόσα χρήματα έβαλε στην άκρη ο Αλκαράθ μετά την κατάκτηση του Wimbledon

Ο «Καρλίτος» αύξησε σημαντικά τον πλούτο του μετά τη θρυλική νίκη επί του «Νόλε» στον τελικό του Wimbledon με την κατάκτηση του 2ου grand slam τίτλο της καριέρας του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε σημαντικά πλουσιότερος από την κατάκτηση του 2ου grand slam τίτλο της καριέρας του, σταματώντας το... τρελό αήττητο του Τζόκοβιτς στο Wimbledon στον τελικό με νίκη 3-2 σετ (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4).

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο για το φετινό Wimbledon στα τουρνουά ανδρών και γυναικών έφτασε το ρεκόρ των 32.154.000 στερλινών, μία αύξηση της τάξεως του 10,9% από το 2022.

Οι 2 νικητές – ο Κάρλος Αλκαράθ και η Μάρκετα Βοντρούσοβα, αντίστοιχα – εισέπραξαν το ρεκόρ των 2,35 εκατ. στερλινών, που αντιπροσωπεύει ένα «άλμα» 17,5% από τις αμοιβές που έλαβαν οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Έλενα Ριμπάκινα το 2022.

Οι φετινοί φιναλίστ, η Ονς Ζαμπέρ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, κέρδισαν 1,175 εκατομμύρια στερλίνες για την πρόκρισή τους στον τελικό, ενώ το χρηματικό έπαθλο για την συμμετοχή ακόμη και στον πρώτο γύρο, ανήλθε σε 55.000 στερλίνες.

Υπενθυμίζεται πως ο Κάρλος Αλκαράθ σταμάτησε το σερί των 34 νικών στο Wimbledon του Νόβακ Τζόκοβιτς και στέφθηκε πρωταθλητής.

Ο 20χρονος Ισπανός κέρδισε έναν επικό τελικό που κράτησε 4 ώρες και 42 λεπτά, ο δεύτερος μεγαλύτερος τελικός σε διάρκεια, στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Ένα όνειρο ζωής! Πάντα πρέπει να το πιστεύεις! Είμαι μόνο 20 χρονών και όλα συμβαίνουν τόσο γρήγορα… Είμαι όμως περήφανος για το πώς δουλεύω κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη από τα βάθη της καρδιάς μου» έγραψε ο Αλκαράθ λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό του, στα social media.

Στις δηλώσεις μετά την ασύλληπτη νίκη του, πέρα από τα ιδιαίτερα ευχαριστώ στην ομάδα του και την οικογένειά του που ήταν σύσσωμη στην κερκίδα, στάθηκε και στον Τζόκοβιτς.

«Είναι εκπληκτικό, τι μπορώ να πω για εκείνον... Με εμπνέεις πολύ, ξεκίνησα να παίζω τένις και σε παρακολουθούσα. Από τότε που γεννήθηκα κέρδιζες τουρνουά! Λες πως τα 36 είναι τα νέα 26 και το κάνεις όντως να φαίνεται έτσι! Είναι φοβερό» υπογράμμισε ο νεαρός Ισπανός, με τον Τζόκοβιτς (που πήρε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του όταν ο Αλκαράθ ήταν… 3 ετών) να χαμογελά.

"Since I was born, you were already winning tournaments"@DjokerNole has been an inspiration for @carlosalcaraz from a young age#Wimbledon pic.twitter.com/B5KrObv2Wm

