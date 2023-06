Υπογραφή διακήρυξης Ελλάδας- Αυστρίας για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος

Η υπογραφή έλαβε τόπο στη Βιέννη.

Διακήρυξη με τίτλο: «Αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος στο πλαίσιο των Υβριδικών Απειλών» (Declaration: «Countering Instrumentalization of Illegal Migration in the framework of Hybrid Threats») υπέγραψαν οι γενικοί διευθυντές των γενικών διευθύνσεων Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) των υπουργείων Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) Ελλάδας και Αυστρίας, Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και Δρ. Arnold Kammel, με την ευκαιρία της συνάντησης αντιπροσωπειών των δυο γενικών διευθύνσεων στη Βιέννη για την ολοκλήρωση δράσης τους με θέμα: «Η Εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού - Προσφυγικού Ζητήματος και ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων». Στην υπογραφή της διακήρυξης παρέστη η Ελληνίδα πρέσβης στην Αυστρία Αικατερίνη Κόϊκα.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω δράση είχε ξεκινήσει με τη διεξαγωγή του 1ου Εργαστηρίου Ειδικών (Expert's Workshop), στην Αλεξανδρούπολη (28 - 29 Ιουνίου 2022) και συνεχίστηκε με την διεξαγωγή του 2ου Εργαστηρίου Ειδικών στη Βιέννη (28- 30 Σεπτεμβρίου 2022), στο πλαίσιο πρωτοβουλιών των δύο Γενικών Διευθύνσεων, για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας.

Παράλληλα κατά την συνεργασία των δύο αντιπροσωπειών αποφασίσθηκε να παρουσιασθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο, τα συμπεράσματα της δράσης τόσο στα Υπουργεία Άμυνας (ΥΠΑΜ) των δύο χωρών όσο και στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και να συνεχισθεί ακόμη πιο εντατικά η διμερής αμυντική συνεργασία ανάμεσα στις δύο γενικές διευθύνσεις.

Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων ο δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος παρασημοφορήθηκε με το Μετάλλιο της «Μεγάλης Χρυσής Τιμής» της ομοσπονδιακής προεδρίας της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικο-στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ