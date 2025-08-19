BofA: Όλα τα βλέμματα στο Τζάκσον Χολ – Τι θα πει ο Πάουελ και γιατί «καίει» τις αγορές

Σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA Global Research, ο Πάουελ πιθανότατα δεν θα εμφανιστεί τόσο «περιστέρι» (dovish) όσο περιμένουν οι επενδυτές.

Η ετήσια οικονομική σύνοδος Τζάκσον Χολ (21–23 Αυγούστου 2025) συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον των αγορών, καθώς αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο κρίσιμα φόρα για την αμερικανική νομισματική πολιτική. Το φετινό θέμα είναι «Οι αγορές εργασίας σε μετάβαση: Δημογραφία, Παραγωγικότητα και Μακροοικονομική Πολιτική», με την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Γιατί το Τζάκσον Χολ έχει σημασία

Παρότι η σύνοδος δεν είναι τυπικά συνάντηση χάραξης πολιτικής, η Fed έχει αρκετές φορές αξιοποιήσει το βήμα αυτό για να στείλει μηνύματα στις αγορές. Η φετινή χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μεσολαβούν επτά εβδομάδες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου χωρίς άλλη συνεδρίαση της FOMC. Μέσα σε αυτό το διάστημα αναμένονται δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας (NFP) και τον πληθωρισμό (CPI), γεγονός που κάνει το Τζάκσον Χολ να λειτουργεί σαν μια άτυπη «μίνι συνεδρίαση».

Τι αναμένουν οι αγορές

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει σχεδόν μία μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA Global Research, ο Πάουελ πιθανότατα δεν θα εμφανιστεί τόσο «περιστέρι» (dovish) όσο περιμένουν οι επενδυτές.

Ο λόγος; Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν επιμονή του πληθωρισμού, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ανοδικοί κίνδυνοι για την ανεργία. Ο Πάουελ ίσως επιλέξει μια πιο ισορροπημένη στάση, επισημαίνοντας ότι «η τρέχουσα πολιτική είναι κατάλληλη με βάση τα δεδομένα», αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης αν τα στοιχεία απασχόλησης τον Αύγουστο είναι ιδιαίτερα αδύναμα.

Το ιστορικό πλαίσιο

Το Τζάκσον Χολ έχει δώσει κατά καιρούς «ιστορικές» στιγμές. Το 2022, ο Πάουελ έκανε το περίφημο «Volcker Moment», τονίζοντας ότι η Fed θα φτάσει «ως το τέλος» στη μάχη με τον πληθωρισμό. Όμως γενικά, υπό τον Πάουελ, η σύνοδος δεν αποτελεί συνήθως κομβικό σημείο ανατροπών. Τις περισσότερες φορές οι αποδόσεις ομολόγων πέφτουν ελαφρά μετά τις ομιλίες, για να ανακάμψουν μέσα σε 10 ημέρες.

