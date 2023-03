Τραγωδία στα Τέμπη: Στους 57 οι νεκροί - «Ο σταθμάρχης είχε ειδοποιηθεί ότι έρχεται αμαξοστοιχία 17' πριν τη σύγκρουση»

Τα συλλυπητήριά του σε όλη την Ελλάδα για την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη εκφράζει ο ΟΣΕ, τονίζοντας πως το ελάχιστο που οφείλει είναι η απομονή πλήρους και απόλυτης δικαιοσύνης.

«Σε μια στιγμή βαθιάς οδύνης για το χαμό δεκάδων συνανθρώπων μας είναι δύσκολο κανείς να βρει λόγια. Συλλυπητήρια σε όλους τους γονείς τους συζύγους, τους συγγενείς, τους συντρόφους τους φίλους. Συλλυπητήρια σε όλη την Ελλάδα για την ανείπωτη τραγωδία. Πλέον το ελάχιστο που οφείλουμε, είναι να αποδοθεί πλήρης και απόλυτη δικαιοσύνη. Το πρώτο μέλημα όλων ήταν να διαχειριστούμε το τραγικό συμβάν στο πεδίο» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Τις ευχαριστίες του «σε όλους όσους μας προσέγγισαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη.

«Εν μέσω της τρομερής οδύνης και της απώλειας ζωής στα Τέμπη, τα μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης από όλο τον κόσμο μας ενθαρρύνουν. Σε όλους όσους μας προσέγγισαν αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή, σας ευχαριστούμε», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο tweet του.

In the midst of the terrible suffering and loss of life at Tempi, we are heartened by the messages of sympathy and support from around the world. To all that have reached out during this very difficult time, we thank you.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 2, 2023