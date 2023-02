Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο - Νέο εξοπλιστικό πακέτο μισού δισ. δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως αύριο θα ανακοινωθεί νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία.

Στο νέο πακέτο θα περιλαμβάνονται πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα HIMARS.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023