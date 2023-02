Lufthansa: «Μπλακ άουτ» στο ηλεκτρονικό σύστημα προκαλεί χάος στις πτήσεις παγκοσμίως

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις σε όλον τον κόσμο και χάος στα αεροδρόμια της Γερμανίας προκαλεί από το πρωί η κατάρρευση του συστήματος πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης δεν πραγματοποιείται καμία προσγείωση.

Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της στο Twitter, ενημερώνει το κοινό για το πρόβλημα και εξηγεί ότι η διαδικασία Check-in θα γίνεται χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητο για την απογείωση των αεροσκαφών. Επιπλέον, οι εσωτερικές πτήσεις στη Γερμανία έχουν ακυρωθεί και οι επιβάτες λαμβάνουν οδηγίες για μετακίνησή τους με τους σιδηροδρόμους. Σύμφωνα με τη Lufthansa, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η έκταση του προβλήματος ούτε μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on -

