ΕΕΕΠ: Η ERNST & YOUNG θα εκτιμήσει πιθανές μεταβολές ή και κατάργηση της φορολογίας παικτών

Η ERNST & YOUNG θα εκτιμήσει πιθανές μεταβολές ή και κατάργηση της φορολογίας παικτών.

Την εταιρεία «ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS» επέλεξε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τη μεταβολή στη φορολογική μεταχείριση των κερδών των παικτών στα παίγνια που διεξάγονται σε

παικτικές συνεδρίες.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση η διοίκηση της Αρχής επέλεξε την E&Υ αντί συνολικού τιμήματος 29.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούν «πονοκέφαλο» στην ΕΕΕΠ αλλά και στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων. Και αυτό γιατί ο φόρος των διαδικτυακών παικτών υπερδιπλασιάστηκε το τελευταίο διάστημα προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις από τους νόμιμους παρόχους αλλά και ανατροπές ακόμα και στα έσοδα του δημοσίου.

Την ίδια στιγμή εξαιτίας της αυξημένης φορολογίας διογκώνεται ο παράνομος τζόγος καθώς οι παίκτες στοιχηματίζουν σε μη αδειοδοτημένα καζίνο για να

αποφύγουν την υπέρογκη φορολογία.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΕΕΠ αποφάσισε να εξετάσει τον τρόπο που φορολογεί τους παίκτες διαδικτυακών παιγνίων προκειμένου να βρει μία πιο δίκαιη λύση ώστε:

Το δημόσιο να μην χάσει σημαντικά έσοδα

Οι παίκτες να μην στρέφονται προς τον παράνομο τζόγο.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Η ERNST & YOUNG ως σύμβουλος της ΕΕΕΠ θα κληθεί να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα για την φορολογία των παικτών ακόμα και την κατάργηση του φόρου, βασικό αίτημα των αδειοδοτημένων παρόχων.

Σύμφωνα μάλιστα με επιστολή τους προς την ΕΕΕΠ έχουν διατυπώσει ότι η υπέρογκη φορολογία που εξοντώνει τους παίκτες και έχει σαν συνέπεια την μεγάλη μείωση των εσόδων του Δημοσίου είναι άδικη και παράνομη καθώς στα επίγεια τυχερά παίγνια δεν ξεπερνά το 20%.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύμβουλος θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις τόσο από την κατάργηση του φόρου όσο και μιας πιθανής αλλαγής της παρακράτησης του φόρου επί των κερδών των παικτών από τα RNG και τα VLTs παίγνια σε 24ωρη βάση αντί ανά παικτική συνέδρια τόσο στην πρακτική εμπειρία όσο και στα

φορολογικά έσοδα Βασική επιδίωξη της Επιτροπής πάντως μέσω της μελέτης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι μία πιθανή μείωση των εσόδων από τη φορολόγηση των κερδών στα συγκεκριμένα παίγνια, θα αντισταθμιστεί από τη βελτίωση της πρακτικής εμπειρίας όσων συμμετέχουν στα παίγνια αυτά, αφενός εδραιώνοντας ένα αίσθημα δικαιότερης φορολόγησης και αφετέρου προσελκύοντας στο νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής παίκτες που εξαιτίας των ανωτέρω λόγων επιλέγουν να διακινδυνεύσουν τα χρήματα που διαθέτουν για τη συμμετοχή του στο παράνομο δίκτυο.

Μετά την διεξαγωγή της μελέτης και αναλόγως τα αποτελέσματά της θα γίνουν οι όποιες αλλαγές στην φορολόγηση των παικτών, που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς παρόχους οι οποίοι βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται παρά την σημαντική αύξηση τους τζίρου τους.

Η φορολογία σήμερα

Σε ορισμένες κατηγορίες τυχερών παιγνίων (παραδείγματος χάρη λαχεία, στοίχημα, αριθμοπαιχνίδια) ο ισχύων τρόπος παρακράτησης του φόρου των κερδών των παικτών εκτιμάται ως δίκαιος. Στις περιπτώσεις των τυχερών παιγνίων που διεξάγεται σε παικτικές συνεδρίες, όπως είναι τα παίγνια

που διεξάγονται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) και τα παίγνια με παιγνιδομηχανήματα τύπου VLT η φορολογία αμφισβητείται.

Ο λόγος γι΄ αυτό είναι ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, τα κέρδη από τα παίγνια αυτά φορολογούνται με βάση τη διάρκεια της παικτικής συνεδρίας (log in - log out). Έτσι αν για παράδειγμα ένας παίκτης που παίζει παίγνια RNG ή VLTs κάνει log in - log out τρεις φορές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο και κερδίσει

ένα σημαντικό ποσό στην πρώτη συνεδρία θα φορολογηθεί για τα κέρδη που προέκυψαν από τη συνεδρία αυτή. Ωστόσο αν στις δύο επόμενες συνεδρίες χάσει οι απώλειες του δεν θα συμψηφιστούν για λόγους υπολογισμού του φόρου που παρακρατήθηκε.

Η υπερφορολόγηση των παικτών

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι φόροι παικτών αυξήθηκαν κατά 108% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και 131% σε σχέση με το 2019, χτυπώντας «καμπανάκι» στην Επιτροπή για ενδεχόμενες αλλαγές.

Σημειώνεται ότι το 2022 οι φόροι παικτών ήταν 158,5 εκατ. ευρώ, το 2021 ήταν 75,9 εκατ. ευρώ και το 2019 μόλις 68,4 εκατ. ευρώ. Οι παίκτες που καλούνται να πληρώσουν τον μεγαλύτερο φόρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ είναι αυτοί των διαδικτυακών παιγνίων. Ειδικότερα καταγράφεται εκτόξευση των φόρων που καλούνται να πληρώσουν οι διαδικτυακοί παίκτες και συγκεκριμένα:

Το 2022 οι φόροι έφτασαν τα 103,1 εκατ. ευρώ Το 2021 ήταν 44,5 εκατ. ευρώ. Το 2019 μόλις 8 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα η αύξηση το 2022 σε σχέση με το 2021 ήταν 131,6% ενώ σε σχέση με το 2019, την τελευταία χρονιά της κανονικότητας η αύξηση ήταν 1185%!

Αύξηση τζίρου αλλά μείωση ακαθάριστων εσόδων Οι πάροχοι του διαδικτύου κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς καθώς ο τζίρος τους (TGR) αυξήθηκε

κατά περίπου 12,9% μέσα στο 2022, σε σχέση με το 2021. Σε σύγκριση με το 2019 τα διαδικτυακά παιχνίδια παρουσιάζουν αύξηση 145,14% φτάνοντας τα 12,9 δια.. ευρώ έναντι 5,2 δις. το 2019.

Βέβαια τα ακαθάριστα έσοδα δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία και μειώθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με το 2021 λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού αλλά και σαν αποτέλεσμα της απόφασης των επιχειρήσεων διαδικτυακών καζίνο να «στηρίζουν» τους παίκτες μέσω απορρόφησης μέρους του αυξημένου φόρου παίκτη με τη μορφή bonus.

Αποτέλεσμα των μειωμένων ακαθάριστων εσόδων είναι και τα μειωμένα φορολογικά έσοδα τα οποία παρουσίασαν επίσης πτώση 6,3%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η φορολογία που πληρώνουν οι πάροχοι μαζί με την φορολογία των παικτών ξεπερνούν τα 267 εκατ. ευρώ όταν τα ακαθάριστα έσοδα είναι 468,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή οι φόροι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 55% των ακαθάριστων εσόδων όταν στα επίγεια καζίνο, τα λαχεία, τον ΟΠΑΠ και τον ιππόδρομο η αναλογία κυμαίνεται από 15 έως 20%.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ernst & Young ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στην Ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, άλλως η υποβολή του παραδοτέου θα επεκτείνεται αναλόγως προς τις ημέρες καθυστέρησης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των στοιχείων αυτών.