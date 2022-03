Συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας: Πιο κοντά από ποτέ η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, στο «τραπέζι» η ουδετερότητα

Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται το ενδεχόμενο μίας συνάντησης σε κορυφαίο επίπεδο μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μετά το πέρας του νέου γύρου συνομιλιών που διεξήχθησαν μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη.

Τελευταία ενημέρωση 16:22

Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται το ενδεχόμενο μίας συνάντησης σε κορυφαίο επίπεδο μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μετά το πέρας του νέου γύρου συνομιλιών που διεξήχθησαν μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Τουρκία, οι οποίες πιθανότατα θα συνεχιστούν και αύριο, όπως αναφέρει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η ρωσική πλευρά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία διμερή συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που για πολλούς είναι σε θέση να φέρει πιο κοντά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την κατάπαυση του πυρός.

Μιλώντας μετά το πέρας των συνομιλιών -οι οποίες διεξήχθησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Ρώσου μεγιστάνα Ρομάν Αμπράμοβιτς- ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ανέφερε πως μία συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι είναι «πιθανή» με παράλληλη συμμετοχή των δύο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ και Ντμίτρι Κουλέμπα, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα διαβιβάσει τις ουκρανικές προτάσεις στην ηγεσία της χώρας ώστε να αξιολογηθούν.

Ο Ρώσος αξιωματούχος συμπλήρωσε πως πλέον οι συνομιλίες με την Ουκρανία έχουν περάσει σε «πρακτικό σκέλος», ενώ εξέφρασε και την πρόθεση της Ρωσίας να προβεί σε κινήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, διακόπτοντας ενδεχομένως τις επιθέσεις με στόχο το Κίεβο κι άλλες πόλεις στα βόρεια και δυτικά της Ουκρανίας, όπως το Τσερνίγκιφ.

Από την πλευρά του, το μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαήλο Ποντόλιακ, ανέφερε πως οι ομάδες εργασίας έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος ώστε οι πρόεδροι Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν, ενώ τόνισε πως κύριο θέμα των συνομιλιών είναι το καθεστώς κυριαρχίας επί της χερσονήσου της Κριμαίας για τα επόμενα 15 χρόνια.

Παράλληλα, ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας ανέφερε πως η χώρα του επιθυμεί την ύπαρξη οκτώ χωρών ως εγγυήτριες δυνάμεις -μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία.

Νωρίτερα, ο Ποντόλιακ ανέφερε πως κατά τις διαπραγματεύσεις συζητήθηκαν τα θέματα των εγγυήσεων ασφαλείας και της κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών.

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι συμφωνία για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει την δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022