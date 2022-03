Reuters: Ο Αμπράμοβιτς στην Τουρκία για τις συζητήσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ρωσικής και ουκρανικής αποστολής.

Ο Ρώσος μεγιστάνας, Ρομάν Αμπράμοβιτς, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ρωσικής και ουκρανικής αποστολής για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη, αναφέρουν πληροφορίες του Reuters.

Φωτογραφία του ρωσικού Ria Novosti εμφανίζει τον Αμπράμοβιτς δίπλα από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Erdogan and Abramovich are photographed together in Istanbul’s Dolmabahce Palace where Ukraine talks are underway. Picture is Ria via @maxseddon pic.twitter.com/7cFqFXKTHu

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022