Bitcoin: Κάτω από τα 69.000 δολάρια - «Βαρίδι» ο πόλεμος για την αγορά crypto

Πτώση σημειώνουν το Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης με όλες τις πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και επιθέσεις.

Ειδικότερα, το Bitcoin υποχώρησε έως και 3,3% νωρίτερα την Κυριακή φτάνοντας στα 68.150 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου. Αυτή την ώρα, διολισθαίνει κατά 2,22% στα 68.800 δολάρια.

Το selloff ωστόσο ήταν ευρύτερο στα άλλα tokens με το Ether να φτάνει έως και σχεδόν -5%, υποχωρώντας στα 2.050 δολάρια, ενώ τα Solana, XRP και Cardano κατέγραψαν επίσης πτώση.

Το Bitcoin καταγράφει απώλειες από την αρχή του πολέμου, έχοντας χάσει περίπου 20% από όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η πτώση αυτή ανέδειξε τα όρια ενός επιχειρήματος που εδώ και καιρό προβάλλεται στους κύκλους των crypto σχετικά με την ικανότητα του νομίσματος να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης.

Πάντως, σύμφωνα με τον Peter Tchir, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στην Academy Securities, σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι το Bitcoin έχει παρασυρθεί από μια ευρύτερη πτώση που έχει πλήξει και τις μετοχές και άλλα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενδέχεται επίσης να επιβαρύνουν τον κλάδο, καθώς καθιστούν την εξόρυξη του νομίσματος πιο δαπανηρή.

«Μεγάλο μέρος των πρόσφατων κερδών, κατά την άποψή μου, φαίνεται να βασιζόταν σε προσδοκίες για νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες πιθανότατα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να προχωρήσουν καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στον πόλεμο. Επιπλέον, η νέα νομοθεσία δεν έχει οδηγήσει σε αγοραστική μανία νέους επενδυτές όπως ανέμενε η κοινότητα των crypto», πρόσθεσε. «Φαίνεται ότι ο κίνδυνος αυξάνεται ξανά».