Ράλι για το bitcoin μετά το sell off - Στο +9,8% το ether

Τελευταία ενημέρωση 21:09

Ισχυρή άνοδο καταγράφει την Τρίτη το bitcoin, με το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα να ανακάμπτει από τις απώλειες που το οδήγησαν τις προηγούμενες ημέρες κάτω από τις 85.000 δολάρια.

Πιο αναλυτικά, το bitcoin ενισχύεται κατά 7,77% στα 92.046,70 δολάρια, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις προβλέψεις της Κέιτι Στόκτον, τεχνικής αναλύτριας και ιδρύτριας της Fairlead Strategies, η οποία ανέμενε ισχυρή ανάκαμψη για το κρυπτονόμισμα ήδη από τις συναλλαγές της Τρίτης.

Το Bitcoin έφτασε να υποχωρεί ως και 6,5% το μεσημέρι της Δευτέρας στις ΗΠΑ, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Μάρτιο, ενώ πλέον απέχει λιγότερο από 30% από το ρεκόρ του Οκτωβρίου.

Σε ρυθμούς ράλι και το ethereum, το οποίο διαπραγματεύεται στα 2.999 δολάρια, καταγράφοντας κέρδη 9,8%.