Η αναλύτρια Κέιτι Στόκτον δήλωσε ότι οι Δείκτες DeMark έδειξαν ότι το bitcoin έχει τη δυνατότητα να καταγράψει «ένα, αντίθετο στην τάση, σήμα αγοράς» την Τρίτη.

Κάτω και από τα 85.000 δολάρια έπεσε το Bitcoin το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς το μαζικό sell-off του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο ενισχύθηκε μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Φεβρουάριο, μεγαλώνοντας περαιτέρω την ανησυχία ανάμεσα στους επενδυτές.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας αναλυτής που δηλώνει ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να οδεύουμε σε μία αντιστροφή του κλίματος, ήδη μάλιστα από σήμερα Τρίτη, υποδηλώνοντας ότι η πρόσφατη πτώση της τιμής του bitcoin, η οποία την έχει μειώσει κατά περισσότερο από 30% από το ρεκόρ που επιτεύχθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, θα μπορούσε να πλησιάζει σε μια παύση.

Η Κέιτι Στόκτον, τεχνική αναλύτρια και ιδρύτρια της Fairlead Strategies, δήλωσε ότι οι Δείκτες DeMark έδειξαν ότι το bitcoin έχει τη δυνατότητα να καταγράψει «ένα, αντίθετο στην τάση, σήμα αγοράς» την Τρίτη. Είναι ένα ακόμη σημάδι ότι το πρωτοποριακό κρυπτονόμισμα είχε φτάσει σε επίπεδο που θεωρείται υπερπουλημένο από πολλούς τεχνικούς αναλυτές.

«Αυτό το μοντέλο, που είναι κοινό για τους τεχνικούς αναλυτές, είναι έτοιμο να δείξει σήματα αντίθετης τάσης αύριο και θα είναι το πρώτο του είδους του, πιστέψτε το ή όχι, από το 2022», δήλωσε η Στόκτον στο MarketWatch τη Δευτέρα.

«Μας λέει ότι τουλάχιστον από βραχυπρόθεσμη άποψη, η πτωτική πορεία του bitcoin πιθανότατα έχει υπερεκτιμηθεί. Εάν ανακάμψει, ως απάντηση σε αυτό το σήμα και στις συνθήκες υπερπώλησης, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει ένα βασικό μακροπρόθεσμο επίπεδο στήριξης περίπου στα 80.600 δολάρια» τόνισε.

Η διατήρηση πάνω από αυτό το μακροπρόθεσμο επίπεδο στήριξης θα θεωρούνταν θετικό σημάδι για το bitcoin, δήλωσε η Στόκτον.

Οι δείκτες DeMark, που δημιουργήθηκαν από τον διάσημο τεχνικό αναλυτή Tom DeMark, χρησιμοποιούνται ευρέως για να εντοπίσουν πότε οι τάσεις των τιμών εξαντλούνται και ενδέχεται να είναι έτοιμοι για αντιστροφή. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους επενδυτές να προβλέπουν πιθανά σημεία καμπής σε μια βραχυπρόθεσμη τάση για ένα δεδομένο περιουσιακό στοιχείο.

Το Bitcoin έφτασε να υποχωρεί 6,5% διαπραγματευόμενο κοντά στα 84.706 δολάρια το μεσημέρι της Δευτέρας στις ΗΠΑ, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Μάρτιο.

Αυτή την ώρα το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 86.948,73 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,82%.