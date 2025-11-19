Ρεκόρ εκροών από το iShares Bitcoin Trust της BlackRock

Οι επενδυτές απέσυραν περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια από το iShares Bitcoin Trust (ΙΒΙΤ) της BlackRock, η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή στην ιστορία του fund.

Οι επενδυτές απέσυραν περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια από το iShares Bitcoin Trust (ΙΒΙΤ) της BlackRock, η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή στην ιστορία του fund. Πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα σε μια αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπου ήδη έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η BlackRock σημείωσε εκροές 523 εκατομμυρίων δολαρίων από το fund την Τρίτη, σηματοδοτώντας μια πέμπτη συνεχόμενη ημέρα καθαρών εξαγορών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου, καταρρέοντας στο χαμηλότερο σημείο του από τον Απρίλιο. Το σημαντικότερο token και η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από την «βουτιά» της 10ης Οκτωβρίου η οποία έσβησε περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε μοχλευμένες στοιχηματικές συναλλαγές.

Η πτώση του Bitcoin την Τρίτη οδήγησε σε συλλογικές απώλειες τους επενδυτές των 12 ETF Bitcoin. Μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο τα funds έχουν υποστεί εκροές άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν αποσυρθεί μόνο από το iShares Bitcoin Trust.

Το IBIT, το μεγαλύτερο spot Bitcoin ETF, έχει αποδειχθεί μια τεράστια επιτυχία για τους επενδυτές από την έναρξή του τον Ιανουάριο του 2024, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, με σχεδόν 26 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά να αποτελούν φετινές εισροές. Ωστόσο, οι πρόσφατες συνεχείς εκροές τις τελευταίες εβδομάδες θεωρούνται ως ένα σημάδι επερχόμενης «bear» αγοράς.

Ο Sean Dawson, επικεφαλής έρευνας στην Derive.xyz, μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι ένας σημαντικός αριθμός traders αγοράζουν ασφάλεια έναντι μίας πιθανής πτώσης του Bitcoin προς τα 80.000 δολάρια έως τις 26 Δεκεμβρίου.

«Με τις συνεχείς ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο να έχει υποχωρήσει λίγο πάνω από το 50%, υπάρχουν πολύ λίγα μάκρο δεδομένα που να δίνουν στους traders έναν λόγο να παραμείνουν αισιόδοξοι μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε.