Bitcoin: Προς μηνιαίες απώλειες για πρώτη φορά από το 2018

Τον Οκτώβριο που παραδοσιακά θεωρείται «τυχερός» για τους traders κρυπτονομισμάτων οδεύει προς μηνιαίες απώλειες για πρώτη φορά από το 2018.

Τελευταία ενημέρωση 22:10

Το Bitcoin κινδυνεύει να σπάσει ένα κερδοφόρο σερί επταετίας καθώς τον Οκτώβριο που παραδοσιακά θεωρείται «τυχερός» για τους traders κρυπτονομισμάτων οδεύει προς μηνιαίες απώλειες για πρώτη φορά από το 2018.

Ειδικότερα, το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ενισχύεται 2,77% στα 109.666,63 δολάρια το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο η μηνιαία πτώση να αναμένεται περίπου στο 5% καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζουν προβλήματα τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω ευρύτερης αναταραχής στις αγορές και μειωμένης όρεξης για ρίσκο από τους επενδυτές.

Σύμφωνα με το Reuters, τον Οκτώβριο έγινε η μεγαλύτερη ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, έπειτα από την ανακοίνωση του Τραμπ για δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα και την απειλή του για έλεγχο στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού.

Μεταξύ της 10ης και της 11ης Οκτωβρίου, το Bitcoin έπεσε στα 104.782,88 δολάρια, μόλις λίγες μέρες αφότου είχε σημειώσει νέο ρεκόρ πάνω από τα 126.000 δολάρια.

Ο Οκτώβριος ολοκληρώνεται με τους επενδυτές να παραμένουν αβέβαιοι για το μέλλον της νομισματικής πολιτικής, εφόσον η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διέψευσε τις προσδοκίες της αγοράς ότι θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια φέτος, καθώς το shutdown της κυβέρνησης εμποδίζει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεδομένων.

Παράλληλα, αρκετές επιδραστικές προσωπικότητες έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές μετοχών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε νωρίτερ αυτό το μήνα για τον αυξημένο κίνδυνο διόρθωσης στην αμερικανική αγορά τους επόμενους έξι μήνες με δύο χρόνια.

Παρά την πτώση του Οκτωβρίου, το bitcoin εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο άνω του 16% μέχρι στιγμής φέτος.