Προς δεύτερη εβδομάδα πτώσης το Bitcoin - Σε «βαθύ κόκκινο» τα crypto

Στη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του οδεύει το Bitcoin, καθώς η επενδυτική όρεξη για ρίσκο ειδικά για τα κρυπτονομίσματα συρρικνώνεται ραγδαία τόσο από τις ανησυχίες για τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας όσο και από τους πιθανούς πιστωτικούς κινδύνους της Wall Street γύρω από την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ.

Το Bitcoin διολισθαίνει 3% στα 104.950 δολάρια το πρωί της Παρασκευής, με την εβδομαδιαία πτώση του να υπολογίζεται σε 1,7% έπειτα από sell off 10% την προηγούμενη εβδομάδα. Η ναυαρχίδα των crypto δέχεται ισχυρό χτύπημα μετά το ξεπούλημα που εξαφάνισε σχεδόν μισό τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης από την ευρύτερη αγορά, καθώς πέρα από τις δασμολογικές απειλές των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, ξέσπασε και ρεκόρ ρευστοποίησης long θέσεων, ύψους 16 δισ. δολαρίων.

Το Ether κατρακυλά 3,74% στα 3.724 δολάρια, το XRP αποδυναμώνεται 4,5% στα 2,22 δολάρια και τo Solana βάλλεται 5% στα 176,73 δολάρια. Τo Dogecoin βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση 5,36% στα 0,17 δολάρια με παρατηρητές της αγοράς ανέφεραν ότι η δυναμική στα altcoins παραμένει αναιμική και τα σημάδια ανάκαμψης θα καθυστερήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ενώ το BTC ανέκτησε κάποιες απώλειες αυτή την εβδομάδα, ειδικά λόγω των σημάτων της Fed και του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ για νέα μείωση επιτοκίων στην επικείμενη συνεδρίαση της FOMC, το ευρύτερο crypto - market παρέμειναν σε πλήρη ύφεση. Μάλιστα, το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα του κόσμου παραμένει πολύ μακριά από τα ιστορικά υψηλά της 6ης Οκτωβρίου και τα 126.000 δολάρια.

Η είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη, προκάλεσαν τριγμούς στο ταμπλό. Προηγήθηκε η κατάρρευση του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group, που πάνω από 10 δισ. δολάρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street και η υπαγωγή για πτώχευση που υπέβαλλε η εταιρεία δανεισμού Tricolor Holdings.