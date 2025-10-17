Οι... κατσαρίδες του Ντάιμον κοκκίνισαν τα ταμπλό - Πώς οι αμερικανικές τράπεζες έχασαν 100 δισ. δολ.

Η χθεσινή συνεδρίαση της Πέμπτης στην Wall Street εξελίσσονταν με ήπιες διακυμάνσεις, με την αγορά να εκθειάζει ξανά τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τι μεσολάβησε και το κλείσιμο βρήκε 74 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες να χάνουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία;

Η χθεσινή συνεδρίαση της Πέμπτης στην Wall Street εξελίσσονταν με ήπιες διακυμάνσεις, με την αγορά να εκθειάζει ξανά τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ώθηση που συνεχίζει να δίνει με τα μεγάλα deals που συνεχίζουν να κλείνουν το τελευταίο διάστημα. Τι μεσολάβησε και το κλείσιμο βρήκε 74 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες να χάνουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία;

Η είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη, προκάλεσαν τριγμούς στο ταμπλό της Wall Street. Η Zions βυθίστηκε κατά 13%, η μεγαλύτερη πτώση σε έξι μήνες, αφού αποκάλυψε μια εκπτωτική έκπτωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων από το δάνειο που είχε χορηγήσει η California Bank & Trust. Η μετοχή της Western Alliance Bancorp σημείωσε πτώση 11% αφότου δήλωσε ότι χορήγησε δάνεια στους ίδιους δανειολήπτες.

Το χειρότερο όλων; Όλοι θυμήθηκαν τα λεγόμενα του CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, που πριν από λίγες ημέρες έκανε λόγο για «κατσαρίδες» στην αμερικανική οικονομία, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα πιστωτική κρίση. «Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν κι άλλες» ήταν η συγκεκριμένη ατάκα του, σχολιάζοντας την κατάρρρευση του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands και της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Tricolor.

Οι αναλυτές της Wall Street έκαναν παραλληλισμούς μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών, με τα ερωτήματα σχετικά με την διαφάνεια της πιστωτικής αγοράς να είναι μεγάλα και να προβληματίζουν τις αγορές.

Χθες η Wall Street έκλεισε πτωτικά, ενώ σήμερα οι ευρωπαικές αγορές δέχονται μεγάλες πιέσεις και το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με τις τράπεζες να χάνουν άνω του 4%.

Αποκαλύψεις

Σε σχέση με την κατάρρευση των First Brands Group και Tricolor Holdings, τα πλήγματα των περιφερειακών τραπεζών Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp φάνηκαν μικρά - ένα ποσό δεκάδων εκατομμυρίων, όχι δισεκατομμυρίων, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ωστόσο, η διαδοχική αποκάλυψη της απάτης με δάνεια φούντωσε ξανά τη συζήτηση στη Wall Street σχετικά με το αν η εποχή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων πρόκειται να τιμωρήσει τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους μη τραπεζικούς οργανισμούς.

Στην περίπτωση της Zions και της Western Alliance, οι φερόμενοι ως ένοχοι ήταν οι ίδιες οι τράπεζες: επενδυτικοί οργανισμοί που συνδέονται με τους Άντριου Στούπιν και Τζέραλντ Μάρσιλ μεταξύ άλλων, δανείστηκαν τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την αγορά προβληματικών εμπορικών στεγαστικών δανείων. Μια αγωγή από την Zions αποκάλυψε ότι η θυγατρική της, California Bank & Trust, παρείχε 60 εκατομμύρια δολάρια στους δανειολήπτες και ότι μια έρευνα διαπίστωσε ότι πολλά από τα γραμμάτια και τα υποκείμενα ακίνητα μεταφέρθηκαν σε άλλες οντότητες - ισχυρισμοί που ο δικηγόρος των Στούπιν και Μάρσιλl δήλωσε ότι «αρνούνται κατηγορηματικά».

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε εκείνη για την εταιρεία δανεισμού Tricolor Holdings, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον περασμένο μήνα και πυροδότησε μια σχεδόν ολική εξάλειψη μέρους του χρέους της. Ακολούθησε η κατάρρευση του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group, ο οποίος χρωστούσε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ενώ η Zions και η Western Alliance ανέφεραν σχετικά μικρές ζημίες από την φερόμενη απάτη, η αντίδραση των επενδυτών μετοχών ήταν πολύ πιο σημαντική: 74 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες έχασαν αγοραία αξία πάνω από 100 δισ. δολ. την Πέμπτη, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Πρόκειται για έναν κλάδο όπου οι επενδυτές - ειδικά εκείνοι που είναι νέοι σε αυτόν τον τομέα - τείνουν να «πουλούν πρώτα και να κάνουν ερωτήσεις αργότερα»», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της JPMorgan Chase & Co. Οι αναλυτές, Άντονι Ελίαν και Μάικλ Πιετρίνι, δήλωσαν ότι παρόλα αυτά διερωτώνται «γιατί όλες αυτές οι «one off» πιστωτικές εκπτώσεις φαίνεται να συμβαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Μπράντον Τραν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τους Στάπιν και Μάρσιλ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον των πελατών του είναι «αβάσιμες» και παραποιούν τα γεγονότα. «Είμαστε βέβαιοι ότι μόλις παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία, οι πελάτες μας θα δικαιωθούν πλήρως», έγραψε ο Tran σε μια δήλωση μέσω email.

Ο Ντάιμον δήλωσε την Τρίτη, πριν από τον τελευταίο γύρο αποκαλύψεων, ότι οι επενδυτές θα πρέπει να «προειδοποιηθούν» ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα πιστωτικά προβλήματα. Περιγράφοντας την έκθεση της JPMorgan Chase στην πτωχευμένη Tricolor και το πλήγμα των 170 εκατομμύρίων που δέχθηκε η τράπεζα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι η καλύτερη στιγμή μας».