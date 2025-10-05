Το Bitcoin σε ιστορικό υψηλό – Έφτασε στα 125.245,57 δολάρια

Στον αντίποδα, πτώση του δολαρίου ΗΠΑ λόγω αβεβαιότητας.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο με βάση την αγοραία αξία, σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό την Κυριακή, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 2,7% και φτάνοντας στα 125.245,57 δολάρια στις 05:12 GMT.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Bitcoin ήταν 124.480 δολάρια, το οποίο είχε καταγραφεί στα μέσα Αυγούστου, ενισχυμένο τότε από τις πιο φιλικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από τη δυναμική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, αναφέρει το Reuters.

Την Παρασκευή, το Bitcoin σημείωσε άνοδο για όγδοη συνεχόμενη συνεδρία, με ώθηση από τα πρόσφατα κέρδη στις αμερικανικές μετοχές και τις αυξημένες εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) Bitcoin.

Αντίθετα, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε την Παρασκευή, σημειώνοντας απώλειες πολλών εβδομάδων έναντι των βασικών νομισμάτων. Η πτώση αυτή αποδίδεται στην αβεβαιότητα σχετικά με ένα πιθανό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γεγονός που σκίασε τις οικονομικές προοπτικές και οδήγησε σε καθυστερήσεις στη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, όπως τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες – δεδομένα καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση της πορείας της οικονομίας των ΗΠΑ.