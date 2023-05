Η αναταραχή στη Binance οδηγεί σε απώλειες τα crypto - Βουτιά σχεδόν 4% για το Bitcoin

«Μόνο μια πτώση κάτω από τα 25.000 δολάρια θα δημιουργούσε λόγους ανησυχίας» σημειώνει ο Τζοέλ Κρούγκερ, στρατηγικός αναλυτής στη LMAX Group.

Το bitcoin υποχωρεί τη Δευτέρα, διευρύνοντας τις απώλειες από το Σαββατοκύριακο, μετά από αναφορές πως η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ανοιγοκλείνει τις αναλήψεις τα τελευταία 24ωρα με μεγαλύτερο «χαράτσι» για τους traders.

Ειδικότερα, το bitcoin διολισθαίνει 3,73% στα 27.875 δολάρια στις 16:50 ώρα Ελλάδας, ενώ οι απώλειές τους από το Σάββατο ξεπερνούν το 6%. Από την πλευρά του, το Ether υποχωρεί σχεδόν 3% στα 1.860 δολάρια.

«Μόνο μια πτώση κάτω από τα 25.000 δολάρια θα δημιουργούσε λόγους ανησυχίας» σημειώνει ο Τζοέλ Κρούγκερ, στρατηγικός αναλυτής στη LMAX Group.

Υπενθυμίζεται πως η Binance διέκοψε τις αναλήψεις bitcoin για αρκετές ώρες τη Δευτέρα, επικαλούμενη μεγάλους όγκους συναλλαγών και αύξηση των τελών επεξεργασίας, προτού τις εκκαθαρίσει με ακόμα υψηλότερο κόστος. Αργά την Κυριακή και ξανά νωρίς τη Δευτέρα, είχε κλείσει τις αναλήψεις bitcoin λέγοντας ότι υπήρχε πληθώρα εκκρεμών συναλλαγών επειδή δεν είχε προσφερθεί στους miners μια αρκετά υψηλή ανταμοιβή για να καταγράψουν τις συναλλαγές στο blockchain.

Η διακοπή των αναλήψεων ώθησε το bitcoin χαμηλότερα, αν και οι απώλειές του ήταν οριακές, με το κρυπτονόμισμα να υποχωρεί περίπου 1% στα 28.162 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο σε σχεδόν μια εβδομάδα. «Οι καθορισμένες χρεώσεις μας δεν προέβλεπαν την πρόσφατη αύξηση των τελών δικτύου bitcoin», έγραψε η Binance σε tweet. «Αντικαθιστούμε τις εκκρεμείς συναλλαγές ανάληψης bictoin με υψηλότερη χρέωση, ώστε να αναλαμβάνονται από τις mining pools».

Τα τέλη αναφέρονται σε πληρωμές που γίνονται σε miners κρυπτονομισμάτων των οποίων η υπολογιστική ισχύς επεξεργάζεται τις συναλλαγές στο blockchain. «Εάν το ποσό ανάληψης είναι μεγάλο, η χρέωση που απαιτείται για την επεξεργασία της συναλλαγής μπορεί επίσης να είναι μεγάλη, ειδικά σε περιόδους υψηλής συμφόρησης δικτύου», δήλωσε στο Reuters o Joshua Chu, επικεφαλής στον όμιλο τεχνολογίας blockchain XBE, Coinllectibles και Marvion.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για το τι οδήγησε στις μεγάλες αναλήψεις». Μετά από μια ωριαία διακοπή αργά την Κυριακή και αρκετές ώρες τη Δευτέρα, η Binance είπε ότι οι αναλήψεις επαναλειτουργούν. «Για να αποφευχθεί μια παρόμοια επανάληψη... οι αμοιβές μας έχουν προσαρμοστεί», ανέφερε σε ξεχωριστό tweet η Binance, ενώ αρνήθηκε ότι υπήρχαν μεγάλες εκροές από την πλατφόρμα.

To prevent a similar recurrence in the future, our fees have been adjusted. We will continue to monitor on-chain activity and adjust accordingly if needed.

Our team has also been working on enabling BTC Lightning Network withdrawals, which will help in such situations.

