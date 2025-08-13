Λάιεν για πυρκαγιές: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Έτοιμη να συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης RescEU βρίσκεται σε δράση στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

Αίτημα της Ισπανίας στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για ενισχύσεις

Nωρίτερα, η κυβέρνηση της Ισπανίας ζήτησε τη συνδρομή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα.

Η Μαδρίτη ζήτησε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο λόγω των πύρινων μετώπων.