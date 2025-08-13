Πετρέλαιο: Πτώση μετά την απροσδόκητη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων

Απώλειες 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη μετά την απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, ωστόσο αυτές περιορίστηκαν μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις κυρώσεις σε συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Απώλειες σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη μετά την απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, ωστόσο αυτές περιορίστηκαν μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις κυρώσεις σε συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 49 σεντς, ή 0,74%, στα 65,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ διολίσθησαν 52 σεντς, ή 0,82%, στα 62,65 δολάρια το βαρέλι.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια στα 426,7 εκατομμύρια βαρέλια, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση της παραγωγής κατά 275.000 βαρέλια.

Οι καθαρές εισαγωγές αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 699.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε η EIA.

Επίσης, σε τροχιά για πλεόνασμα-ρεκόρ το επόμενο έτος βρίσκονται οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, καθώς η ανάπτυξη της ζήτησης επιβραδύνεται και η προσφορά αυξάνεται, ανέφερε ο IEA.

Τα αποθέματα πετρελαίου θα αυξάνονται με ρυθμό 2,96 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ξεπερνώντας ακόμη και τον μέσο ρυθμό συσσώρευσης κατά τη διάρκεια του 2020, του έτους της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης του IEA. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και το επόμενο έτος αυξάνεται με λιγότερο από τον μισό ρυθμό που καταγράφηκε το 2023.

Αντιθέτως, η προσφορά ανθίζει. Ο OPEC+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, έχει επιταχύνει την αποκατάσταση της παραγωγής που είχε διακοπεί, ενώ ο IEA έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις για την παραγωγή χωρών εκτός OPEC το 2026, με κυρίαρχες τις χώρες της Αμερικής.

Στη μηνιαία έκθεσή του την Τρίτη, ο OPEC+ αύξησε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το επόμενο έτος και μείωσε τις εκτιμήσεις για την αύξηση της προσφοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους παραγωγούς εκτός της ευρύτερης ομάδας, υποδεικνύοντας μια πιο περιορισμένη αγορά.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος έχει συγκλονίσει τις αγορές πετρελαίου από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κυρώσεις ή οι δευτερογενείς δασμοί θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν η συνάντηση δεν πάει καλά, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να αξιοποιήσουν επίσης τις κυρώσεις.

«Θα καταστήσει σαφές στον Πρόεδρο Πούτιν ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Bloomberg.