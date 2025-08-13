Στις πυρόπληκτες περιοχές κλιμάκια από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Στα πύρινα μέτωπα αποστολές από Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου.

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα. Ακολούθως, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας. Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα εθελοντών διασωστών πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών -Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).

Στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας και στο κέντρο επιχειρήσεων βρέθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός, μαζί με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε στο πλευρό των πληγέντων και όλων όσων δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή: των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εργαζομένων στην Πολιτική Προστασία, των αστυνομικών».

«Παραμένουμε σε εγρήγορση ελπίζοντας να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτός ο εφιάλτης» επισήμανε.

Και τόνισε πως «δυστυχώς, και πάλι, οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέτρων προστασίας και θωράκισης από τις πυρκαγιές ήταν λόγια δίχως αντίκρισμα. Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές».