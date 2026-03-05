Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από το 2014 υπήρχαν αδυναμίες ελέγχων που δημιουργούσαν σοβαρά ζητήματα έκνομων ενεργειών

Πολύ σοβαρά κενά στην μέχρι πρότινος διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία ουσιαστικά επέτρεπαν την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων, αναδείχθηκαν στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 25 κατηγορουμένων που τους πιστώθηκαν χρήματα χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις την τριετία 2016 έως 2018.

Η υπόθεση αφορά αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να απέσπασαν παρανόμως οι εμπλεκόμενοι, από περιοχές της Β. Ελλάδας, κυρίως των Σερρών, μέσω ψευδών δηλώσεων. Στη δικογραφία προσδιορίζεται ποσό ζημιάς που συνολικά υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ενώ οι κατηγορίες είναι, κατά περίπτωση, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.

Η υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο βήμα σήμερα βρέθηκαν οι πρώτοι μάρτυρες της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και προϊσταμένη ελέγχων Βόρειας Ελλάδας η οποία εξετάστηκε ενδελεχώς με πολλές ερωτήσεις τόσο του προέδρου όσο και της εισαγγελέα, εντεταλμένης της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Από την κατάθεση της μάρτυρα, προέκυψε ότι στον Οργανισμό από το 2014 υπήρχαν αδυναμίες ελέγχων που δημιουργούσαν σοβαρά ζητήματα έκνομων ενεργειών και αδιαφανών διαδικασιών που έπλητταν τη διαφάνεια πληρωμών. Σύμφωνα με την κατάθεση, δεν γινόταν διοικητικός έλεγχος των μισθωτηρίων εκτάσεων που προσκόμιζαν οι δικαιούχοι ή εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Αποτέλεσμα της έλλειψης ελέγχου, ήταν να κατατίθενται όχι μόνο «προβληματικά» μισθωτήρια αλλά και «λευκές σελίδες» αντί μισθωτηρίων.

Η προϊσταμένη του Οργανισμού είπε επίσης ότι ούτως ή άλλως εφόσον δεν υπήρχε σύνδεση με Κτηματολόγιο δεν ήταν δυνατή η διασταύρωση στοιχείων για επίμαχες εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Τόνισε δε, ότι μετά το 2015 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Όπως κατέθεσε, ακόμη και τώρα δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα αν δεν προηγηθεί έλεγχος για κάθε οικονομικό έτος ώστε να γίνει ο καταλογισμός και να δοθεί στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα ένστασης. Η μάρτυρας, με τις απαντήσεις της, ανέδειξε και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στην όλη διαδιαδικάσια δήλωσης αγροτεμαχίων, βοσκοτόπων κ.λπ., τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σχετικά με τον εντοπισμό των εκτάσεων αυτών.

Να σημειωθεί ότι αρχικά ενώπιον του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν 32 κατηγορούμενοι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ωστόσο, επτά από αυτούς έκαναν -για πρώτη φορά σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ- χρήση του θεσμού της ποινικής διαπράγματευσης αφού επέστρεψαν ποσό 165 χιλιάδων ευρώ και ομολόγησαν ενοχή.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημά τους, επικύρωσε το πρακτικό τής διαπραγμάτευσης και αφού επέβαλε ποινές 2 έως 3 ετών, διαχώρισε την δικογραφία για αυτούς.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ