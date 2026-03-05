Οι πέντε στρατηγικές προτεραιότητες της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης, κατά την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου Πειραιώς.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης, κατά την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου Πειραιώς .

Όπως ανέφερε, η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα παραμένει περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ, επίπεδο που υπολείπεται αισθητά του ευρωπαϊκού μέσου όρου αλλά και των περισσότερων χωρών της νότιας Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προοπτικές για τον ασφαλιστικό κλάδο ενισχύονται από μια σειρά παραγόντων, όπως τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον και τα φορολογικά κίνητρα - ιδίως για την ασφάλιση περιουσίας και φυσικών καταστροφών - αλλά και τη σταδιακή αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, εκτιμούμε ότι η αγορά μπορεί να κινηθεί με ρυθμούς μέσης έως υψηλής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο κ. Μαζαράκης, υπογραμμίζοντας ότι η Εθνική Ασφαλιστική, εντός του οικοσυστήματος της Πειραιώς , βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση ώστε όχι μόνο να ακολουθήσει την ανάπτυξη της αγοράς αλλά και να την υπερβεί.

Ο ίδιος τόνισε ότι η θέση αυτή βασίζεται σε μια σειρά πλεονεκτημάτων που διαθέτει η εταιρεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πολυκαναλικό μοντέλο διανομής, με ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αλλά και το κανάλι bancassurance, το οποίο –όπως ανέφερε– πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά μέσα από τη συνεργασία με την Πειραιώς. Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει παρουσία σε όλες τις βασικές κατηγορίες ασφαλιστικών προϊόντων, από ασφαλίσεις ζωής, υγείας και επενδυτικών προϊόντων έως ασφάλειες περιουσίας, αυτοκινήτου και επιχειρηματικών κινδύνων.

«Η εταιρεία αποτελεί σήμερα τη δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Ελλάδα με βάση τα ασφάλιστρα, ενώ διαθέτει ισχυρό brand και υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης από τους πελάτες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο δείκτης ικανοποίησης πελατών βρίσκεται περίπου 12 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς.

Ο ρόλος της Πειραιώς

Αναφερόμενος στη νέα σχέση με την Πειραιώς, ο κ. Μαζαράκης στάθηκε σε τρεις βασικούς παράγοντες που - όπως είπε - θα καθορίσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας: σταθερότητα, κλίμακα και συνέργειες.

Η σταθερότητα του μετοχικού σχήματος θεωρείται κρίσιμη, δεδομένου ότι για αρκετά χρόνια μετά την οικονομική κρίση η εταιρεία βρισκόταν σε διαδικασία πώλησης. «Για μια ασφαλιστική εταιρεία, που είναι κατεξοχήν μακροπρόθεσμος επενδυτικός οργανισμός, η σταθερότητα του μετόχου είναι καθοριστική τόσο για τους ανθρώπους της εταιρείας όσο και για το δίκτυο πωλήσεων», σημείωσε.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η κλίμακα δραστηριότητας, που δημιουργείται από τον συνδυασμό ενός ισχυρού δικτύου διαμεσολαβητών με την πιο παραγωγική πλατφόρμα bancassurance στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με το business plan, το bancassurance αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Ενώ σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο 17% των εσόδων, το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει το 50% έως το 2030.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας. Οι συνέργειες αυτές εκτείνονται από την τεχνολογία και τις προμήθειες έως τη διαχείριση επενδύσεων και το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαζαράκη, η ανάπτυξη αυτή δεν βασίζεται σε ένα απλό πρόγραμμα μείωσης κόστους, αλλά στη δημιουργία μεγαλύτερης κλίμακας δραστηριοτήτων. Όπως σημείωσε, «όταν αυξάνεται ο όγκος εργασιών δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις στην τεχνολογία βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την εμπειρία των πελατών». Στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, η εταιρεία στοχεύει σε σημαντική αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων, σε ενίσχυση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και σε μείωση του δείκτη κόστους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επίτευξη των στόχων αυτών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τριπλασιασμό των κερδών προ φόρων σε επίπεδο εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Οι πέντε στρατηγικές προτεραιότητες

Η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει θέσει πέντε βασικές προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία.

Η πρώτη αφορά την επιτάχυνση της ανάπτυξης, με ενίσχυση του δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, αύξηση των πωλήσεων μέσω bancassurance και ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών.

Η δεύτερη εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης στους πελάτες, τόσο σε επίπεδο ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας πελάτη.

Η τρίτη αφορά τη λειτουργική αποδοτικότητα, μέσα από ένα πρόγραμμα ανασχεδιασμού διαδικασιών και συνεχιζόμενης βελτίωσης, με βασικές αρχές την απλοποίηση, την αυτοματοποίηση και την εξάλειψη περιττών διαδικασιών.

Η τέταρτη προτεραιότητα αφορά την αξιοποίηση των συνεργειών με την Πειραιώς, οι οποίες - όπως σημείωσε - γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς όσο προχωρά η συνεργασία των δύο οργανισμών.

Τέλος, πέμπτη προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της κεφαλαιακής αποδοτικότητας και του ισολογισμού, μέσω της στρατηγικής επενδύσεων, της ανάπτυξης νέων ασφαλιστικών προϊόντων και της περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας στον κλάδο υγείας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μαζαράκης, οι βασικοί καταλύτες για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής είναι οι ίδιοι με αυτούς της Πειραιώς: η αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας, αλλά και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κουλτούρα.

Ερωτηματικό η διαχείριση του «legacy» χαρτοφυλακίου Υγείας

Η Εθνική Ασφαλιστική κατάφερε να περάσει σε ελαφρώς θετικό «έδαφος» το 2024, με καθαρά κέρδη 15,221 εκατ. έναντι ζημιών 29,334 εκατ. ευρώ το 2023. Ωστόσο, αν συνυπολογιστούν στοιχεία τα οποία μεταγενέστερα μπορούν να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα, ο όμιλος βλέπει ζημιά 5,07 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω ασφαλιστηρίων - αντασφαλιστηρίων συμβολαίων 8,739 εκατ. ευρώ) και επιβάρυνση καθαρής θέσης κατά 3,168 εκατ. ευρώ.

Αρνητικά συνεχίζει να επηρεάζεται από την εξέλιξη του «legacy» χαρτοφυλακίου Υγείας - περιλαμβάνει προϊόντα με εγγυημένες αποδόσεις, καθώς και ισόβιες καλύψεις υγείας, που δεν είναι πλέον ανοικτά σε νέες πωλήσεις - το οποίο κατέγραψε νέες ζημιές προ φόρων ύψους 17,485 εκατ. έναντι ζημιών 81,049 εκατ. ευρώ το 2023. Παλαιό και νέο χαρτοφυλάκιο Υγείας οδήγησαν σε ζημιές 22,17 εκατ. ευρώ, διατηρώντας έτσι τον κλάδο Ζωής και Υγείας σε αρνητικό αποτέλεσμα (ζημιές προ φόρων 1,416 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 52,2 εκατ. ευρώ το 2023). Και στον κλάδο Ζωής, παρά την αύξηση στα ασφάλιστρα του νέου χαρτοφυλακίου, μειώθηκε το περιθώριο κέρδους και το αποτέλεσμα προς φόρων.