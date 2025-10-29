Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, από την αρχή του έτους, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, από την αρχή του έτους, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Αυτή η πρόσφατη δυναμική οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην κυκλοφορία νέων μοντέλων, με μόνο τον Σεπτέμβριο να καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 10%. Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία παρέμεινε σταθερό στο 16,1% από την αρχή του έτους, εξακολουθώντας να είναι χαμηλότερο από τον ρυθμό που απαιτείται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα παρέμειναν η πιο δημοφιλής επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 16,1% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 13,1% τον Σεπτέμβριο του 2024 από την αρχή του έτους. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37%, από 46,8% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.300.188 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 16,1% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν αύξηση: η Γερμανία (+38,3%), το Βέλγιο (+12,4%) και η Ολλανδία (+3,9%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία σημείωσε μικρή πτώση 0,2%, παρά την και πάλι αύξηση 11,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2025 για την περίοδο από την έναρξη ισχύος έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 2.793.079 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+28,8%), Ισπανία (+28,1%), Γερμανία (+10,6%) και Ιταλία (+9,2%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 722.914 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+105,2%), η Γερμανία (+63,9%) και η Ιταλία (+72,6%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 6,9% πέρυσι.

Η ετήσια διακύμανση τον Σεπτέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση 20% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 15,9% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα επαναφόρτισης κατέγραψαν τον έβδομο συνεχόμενο μήνα συνεχούς ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση 65,4%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,7%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32,8%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-23,5%), την Ιταλία (-16,6%) και την Ισπανία (-13,2%).

Με 2.234.058 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 27,7% από 34,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,7%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,3% για τον Σεπτέμβριο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξε μείωση 7,8% για τη βενζίνη και 14,3% για το ντίζελ.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 16 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group και Volvo Group.