Αυτοκίνητο: Κοινοπραξία Mazda - Changan για τις εκπομπές άνθρακα στην ΕΕ

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Mazda αποφάσισε να συνεργαστεί με την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Changan για να μην υποστεί τα πρόστιμα της ΕΕ που αφορούν τις εκπομπές των ρύπων των μοντέλων της που διατίθενται στην ΕΕ, αναφέρει το Reuters.

Αρκετές παλαιές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν πιθανά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η στροφή τους προς τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) ήταν πιο αργή από το αναμενόμενο. Ωστόσο, εκείνες με χαμηλότερα μερίδια πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να «ενώσουν» τις εκπομπές τους με τους ηγέτες της κατηγορίας τους, αγοράζοντας μονάδες από αυτούς και έτσι να μειώσουν τους συνολικούς μέσους όρους τους.

Τα πρόστιμα της ΕΕ, τα οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο, αρχικά προβλεπόταν να εφαρμοστούν στα επίπεδα εκπομπών άνθρακα του 2025, αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέκυψε στις πιέσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων και επέτρεψε τη συμμόρφωση με βάση τον μέσο όρο των εκπομπών τους για την περίοδο 2025-2027. Η συμφωνία μεταξύ της Mazda και της κοινοπραξίας 50/50 με την Changan ισχύει για το 2025 είναι ανοιχτή και σε άλλους κατασκευαστές μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Προστίθεται σε τέσσερις άλλες κοινοπραξίες που σχηματίστηκαν νωρίτερα φέτος, όλες για το 2025, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την Tesla και την Mercedes-Benz.

Η Mazda είναι ιαπωνική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων που ιδρύθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1920 και το 2020 συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί σημαντικά σε επίπεδο εξοπλισμού και έχει αυτοπροσδιοριστεί ως μάρκα πολυτελείας.

Η Mazda διακρίνεται για την λαμπρή της ιστορία και τις μηχανολογικές καινοτομίες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον περιστροφικό κινητήρα, που είναι γνωστός ως κινητήρας Βάνκελ. Καταφέρνοντας να δημιουργήσει έναν θρύλο μηχανικής και τεχνολογικής εξέλιξης, η Μazda υιοθέτησε τον περιστροφικό κινητήρα Βάνκελ (Wankel). Πολλές εταιρείες προσπάθησαν να μιμηθούν την κίνησή της και να υιοθετήσουν τον κινητήρα αυτόν, όμως μόνο η Mazda κατάφερε να τον εξελίξει από τα αρχικά του στάδια και να τον τοποθετήσει σε σπορ μοντέλα, πετυχαίνοντας έτσι την ευκολότερη αγορά τους από το ευρύ κοινό. Το πιο πρόσφατο ιστορικά παράδειγμα ήταν το εξαιρετικά δημοφιλές Mazda RX-8, το οποίο διαθέτει τα δυναμικά χαρακτηριστικά και την σπορ αίσθηση των αυτοκινήτων Mazda. Στη σύγχρονη ιστορία της παγκόσμιας αυτοκίνησης, η Mazda είναι ο μόνος κατασκευαστής στον κόσμο που κατασκευάζει ταυτόχρονα κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και περιστροφικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η China Changan Automobile Group (CCAG) είναι μια κεντρική κρατική κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Jiangbei, Chongqing. Η Changan Automobile χρονολογείται από το 1862, όταν ο Li Hongzhang ίδρυσε ένα εργοστάσιο στρατιωτικών προμηθειών, το Shanghai Foreign Gun Bureau. Ωστόσο, μόλις το 1959, όταν το εργοστάσιο αναδιαμορφώθηκε για την κατασκευή του Changjiang Type 46 Jeep, έγινε αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εταιρεία παράγει και πωλεί οχήματα με τα δικά της εμπορικά σήματα, όπως Changan, Deepal, Avatr και Kaicene, καθώς και μέσω κοινοπραξιών με ξένα εμπορικά σήματα, όπως Changan Ford και Changan Mazda. Το 2021, οι δικές της μάρκες συνέβαλαν στο 76% των πωλήσεών της (1,75 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων 1,2 εκατομμυρίων επιβατικών οχημάτων). Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων, μικροβάν, εμπορικών βαν και ελαφρών φορτηγών. Η Chongqing Changan Automobile είναι θυγατρική της Changan και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σεντζέν (αλλά ελέγχεται και από το κράτος).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ