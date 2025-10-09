Γερμανία: Περιορισμένες οι προσδοκίες της αυτοκινητοβιομηχανίας στον Διάλογο για τον κλάδο

Με κεντρικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την επικείμενη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την συρρίκνωση των αγορών, πραγματοποιείται σήμερα στην καγκελαρία ο Διάλογος για το Αυτοκίνητο, σε μια από τις δυσμενέστερες περιόδους για τον κομβικού ρόλου κλάδο.

Με κεντρικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την επικείμενη απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την συρρίκνωση των αγορών, πραγματοποιείται σήμερα στην καγκελαρία ο Διάλογος για το Αυτοκίνητο, σε μια από τις δυσμενέστερες περιόδους για τον κομβικού ρόλου κλάδο.

Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος οι βιομηχανίες αυτοκινήτου με εγκαταστάσεις παραγωγής εντός Γερμανίας, οι προμηθευτές τους, πρωθυπουργοί των επηρεαζόμενων κρατιδίων και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Την απαισιοδοξία με την οποία προσέρχονται στην συνάντηση τουλάχιστον οι επιχειρηματίες καταγράφει σήμερα το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου: Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στον κλάδο αυτοκινήτου μειώθηκε αισθητά τον Σεπτέμβριο στις -21,5 μονάδες από -15,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Η μείωση, σύμφωνα με την Ανίτα Βελφλ, ειδική για την αυτοκινητοβιομηχανία στο Ifo, οφείλεται κυρίως στις σημαντικά πιο απαισιόδοξες προσδοκίες των βιομηχάνων. «Αυτό δείχνει τα πρώτα σημάδια απογοήτευσης από τη νέα κυβέρνηση. Οι εταιρίες ήλπιζαν ότι η κυβέρνηση θα έκανε την Γερμανία πιο ανταγωνιστική ως τοποθεσία επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μέχρι τώρα δεν έχουν δει αυτές τις ελπίδες να επιβεβαιώνονται», τόνισε η κυρία Βελφλ και πρόσθεσε ότι η μείωση στον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος «δεν αποδίδεται τόσο στην αβέβαιη κατάσταση στο εξωτερικό εμπόριο, αλλά κυρίως στην συνεχιζόμενη συνολική οικονομική αδυναμία στην Γερμανία».

«Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία χάνει τη σημασία της», γράφει σήμερα η οικονομική Handelsblatt και εστιάζει στο γεγονός ότι ενώ οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξάνονται παγκοσμίως, οι γερμανικές εταιρίες δεν μπορούν να επωφεληθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία των MarkLines & Dataforce, η Volkswagen, η BMW και η Mercedes πούλησαν τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους περίπου 6,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα στις αγορές Ευρώπης, ΗΠΑ και Κίνας, κατά 5% λιγότερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια.

Στις ίδιες περιοχές ωστόσο οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν συνολικά κατά περισσότερο από 6% και το μερίδιο των κορυφαίων γερμανικών εταιριών περιορίστηκε από 21,7% σε 19,3%. Ο κύριος λόγος είναι οι ασθενείς επιδόσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα. Οι ταξινομήσεις εκεί μειώθηκαν κατά 21% για την VW, κατά 37% για την BMW και κατά 58% για την Mercedes, την στιγμή που η κινεζική αγορά αυξήθηκε κατά 60%. Πριν από έναν μήνα, με αφορμή την έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο, η Handelsblatt είχε σχολιάσει τα νέα μοντέλα που παρουσίασαν οι εταιρίες, ως «τελευταία ευκαιρία» του κλάδου.

Υπό το βάρος των προβλημάτων στην ηλεκτροκίνηση, ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει ότι προσπαθεί να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καθυστερήσει η προγραμματισμένη για το 2035 απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, όπως του ζητά ο κλάδος, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνητικού του εταίρου, SPD. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να στηρίξει την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως να δοθούν εκ νέου επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων. Σε αυτό το πνεύμα, πριν από λίγη ώρα οι κυβερνητικοί εταίροι εξήγγειλαν μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας, με κίνητρα στοχευμένα προς τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

