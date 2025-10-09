Γερμανία: Συμφωνία CDU-SPD για μεταρρυθμίσεις σε κοινωνική πρόνοια, οδοποιία και αυτοκίνητο

Σε συμφωνία για μεταρρυθμίσεις στους κλάδους κοινωνικής πρόνοιας, οδοποιίας και αυτοκινήτου κατέληξε η κυβερνητική επιτροπή έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση.

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU, CSU, SPD) συμφώνησαν μεταξύ άλλων σε αυστηρότερους όρους για το βασικό κοινωνικό επίδομα, το οποίο θα μειώνεται σε κάθε ραντεβού που χάνει ο ενδιαφερόμενος με το γραφείο ευρέσεως εργασίας και θα ακυρώνεται μετά το τρίτο χαμένο ραντεβού. «Ενισχύουμε σημαντικά την υποχρέωση συνεργασίας και αυξάνουμε επίσης σημαντικά την πιθανότητα κυρώσεων», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Για αυστηροποίηση των κανονισμών «στο όριο του συνταγματικού» έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD).

Ο κλάδος της οδοποιίας θα ενισχυθεί με επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να συντηρηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές σε αυτόν τον τομέα. «Όλα τα έργα, τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν κανονικά», διαβεβαίωσε ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην προχωρήσει ένα κατασκευαστικό έργο».

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης νέα, στοχευμένα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο θα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, για την υποστήριξη της μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα και χρήση οχημάτων χωρίς την εκπομπή ρύπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ