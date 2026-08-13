Wall Street: Ο «ήπιος» πληθωρισμός ώθησε σε νέο ρεκόρ τον S&P 500

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι δείκτες την συνεδρίαση στην Wall Street την Πέμπτη, καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό σχεδόν διέλυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μία αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι δείκτες την συνεδρίαση στην Wall Street την Πέμπτη, καθώς τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό σχεδόν διέλυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μία αύξηση των επιτοκίων στην συνεδρίαση του επόμενου μήνα.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας «κολλημένος» στα κόκκινα, τελικά ανέκαμψε και ενισχύθηκε 0,13% στις 53.840 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 κέρδισε 0,66% στις 7.799 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά ενδοσυνεδριακά τις 7.800 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,81% στις 26.803 μονάδες, ενισχυμένος από τα κέρδη των Meta Platforms (+2.78%), Micron Technology (+4,23%) και Netflix (+5,23%).

Ο κολοσσός του streaming τράβηξε την προσοχή και τα κέρδη, στον απόηχο της είδησης της μεγαλύτερης, εδώ και χρόνια, αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Μπιλ Άκμαν, ιδρυτή της Pershing Square, και ειδικότερα της εκ νέου τοποθέτησής του στην μετοχή της Netflix, της οποίας είχε γυρίσει την πλάτη από το 2022.

Η μετοχή της Cisco «βούλιαξε» 9% παρά τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου και τις προοπτικές έτους, καθώς όπως αναφέρει η Morgan Stanley η Cisco βλέπει ευρεία ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη σε επιχειρήσεις, ωστόσο ένα βαρύτερο μείγμα hardware υλικού που αναμένεται να λανσάρει, θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στα μικτά περιθώρια κέρδους κατά περίπου 200 μονάδες βάσης στο οικονομικό έτος 2027. Την ίδια, ώρα η Cisco αναμένει ότι τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη σε «hyper-scalers» θα φτάσουν περίπου τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος, σχεδόν διπλασιάζοντας τα τρέχοντα επίπεδα.

Η μετοχή της Workday εκτοξεύτηκε σχεδόν 18%, το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος της εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, μετά το δημοσίευμα του Reuters ότι η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake βρισκόταν σε συνομιλίες για την αγορά της εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού.

Σήμερα, τα δεδομένα των Τιμών Παραγωγού (PPI), έδειξαν ότι παρέμειναν σταθερές τον Ιούλιο, ένα ακόμη θετικό σημάδι για τους επενδυτές μετά την έκθεση του πληθωρισμού της Τετάρτης που έδειξε υποχώρηση τον Ιούλιο. Οι δομικές μετρήσεις έδειξαν επιβράδυνση τόσο της μηνιαίας όσο και της ετήσιας ανατίμησης των τιμών.

Η έκθεση έδειξε ότι ο πληθωρισμός, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, δείχνει σημάδια σταθεροποίησης μετά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον Γκλεν Σμιθh της GDS Wealth Management.

Οι χρηματαγορές προβλέπουν μια πιθανότητα μικρότερη από 40% για να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων η Fed στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η ήπια έκθεση για τον πληθωρισμό της Πέμπτης, σε συνδυασμό με την έκθεση για την απασχόληση της περασμένης εβδομάδας, η οποία ήταν πιο «χλιαρή» από την αναμενόμενη, θα δώσει στον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, περισσότερο χώρο για να «αναπνεύσει» και μπορεί να είναι αρκετή για να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, σύμφωνα με τον Arun Sundaram της CFRA.

«Ωστόσο, η απόφαση της Fed απέχει πολύ από το να είναι οριστική», είπε. «Οι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν αρκετά πιθανά σενάρια ανατροπών να χωνέψουν» τόνισε.

Ενώ ο πληθωρισμός δεν φαίνεται να επιταχύνεται ξανά - κάτι που είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση - οι traders θα παρακολουθήσουν ένα ακόμη πακέτο δεδομένων τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα είναι καθοριστικό πριν από την απόφαση της Fed, δήλωσε η Mona Mahajan της Edward Jones.

Στα επιχειρηματικά, η Paramount Skydance κρατά «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου πώλησης του CNN, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αντιμονοπωλιακή αγωγή της Καλιφόρνιας κατά της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων. Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Paramount, Makan Delrahim, δήλωσε σε συνέδριο του Politico στην Καλιφόρνια ότι η εταιρεία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. Η μετοχή της Paramount ενισχύθηκε σχεδόν 5%.