Τράπεζες: Δυνατό σετ αποτελεσμάτων βλέπει η Euroxx, με ώθηση από δάνεια και επιτόκια

Με θετικές προσδοκίες ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες.

Με θετικές προσδοκίες ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες, με την Euroxx να εκτιμά ότι ο κλάδος θα παρουσιάσει ακόμη ένα ισχυρό σετ επιδόσεων, το οποίο θα στηριχθεί στην επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης μέσω επιχειρήσεων, στην ανθεκτική αύξηση των εσόδων από προμήθειες και στη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θα αποτυπωθούν πιο έντονα στο δεύτερο εξάμηνο, αφήνοντας περιθώρια για αναβάθμιση των εκτιμήσεων κερδοφορίας και του guidance για το 2026.

Σύμφωνα με την Euroxx, η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων κατά 10,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα των αποδόσεων και την ισχυρή δυναμική των προμηθειών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για θετικές εκπλήξεις στα καθαρά έσοδα από τόκους, ιδιαίτερα για τις τράπεζες με μεγαλύτερη ευαισθησία στα επιτόκια, όπως η Εθνική και η Κύπρου. Η επίδραση έκτακτων παραγόντων, όπως οι υποθέσεις του νόμου Κατσέλη ή άλλες εφάπαξ επιβαρύνσεις, εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη.

Η χρηματιστηριακή παραμένει θετική για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι, παρά την άνοδο περίπου 25% που έχουν καταγράψει οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές από την αρχή του έτους, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 10%-15% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους, ενώ προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των κερδών ανά μετοχή και ελκυστικότερες αποδόσεις προς τους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.



Σε επίπεδο εκτιμήσεων ανά τράπεζα, η Euroxx προβλέπει για την Τράπεζα Πειραιώς καθαρά κέρδη 333 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι 317 εκατ. ευρώ της μέσης εκτίμησης της αγοράς. Για τη Eurobank αναμένει καθαρά κέρδη 378 εκατ. ευρώ (έναντι consensus 383 εκατ. ευρώ), για την Εθνική αναφέρει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 305 εκατ. ευρώ και δημοσιευμένα 280 εκατ. ευρώ, ενώ για την Alpha Bank προβλέπει καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 242 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το consensus των 240 εκατ. ευρώ.