Τραβάει υψηλότερα το Χρηματιστήριο η Coca Cola

Ισχυρή άνοδος για ΕΕΕ με τις τράπεζες να συνεχίζουν ελαφρώς υψηλότερα.

Υψηλή μεταβλητότητα και μάχη long - short εκτυλίσσεται στις διεθνείς αγορές με φόντο κυρίως την πορεία του κλάδου τεχνολογίας και chips και το σήμα που θα στείλει η Fed.

Παρότι οι τελευταίες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ έδειξαν σημαντική αποκλιμάκωση, υπάρχουν αναλυτές (Citadel) που αναμένουν ακόμη και αύξηση επιτοκίων κατά την αυριανή συνεδρίαση. Παράλληλα, οι αγορές τιμολογούν μια κίνηση για υψηλότερα επιτόκια έως το τέλος του έτους. Βέβαια όλα θα φανούν στην πράξη και κυρίως στο πως θα εξελιχθεί η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή.

Από την άλλη, τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά και τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν εταιρείες του S&P 500 παραμένουν καλύτερα των εκτιμήσεων.

Με εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της κεφαλαιοποίησης του S&P 500 να έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, το 85% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, επίδοση που παραπέμπει στο ισχυρότερο earnings beat των τελευταίων πέντε ετών. Στο μέτωπο των εσόδων, το ποσοστό των θετικών εκπλήξεων διαμορφώνεται στο 72% (από 74% το πρώτο τρίμηνο), παραμένοντας ωστόσο η τέταρτη καλύτερη επίδοση από το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg.

Πιάνοντας το νήμα από τη διεθνή τάση, ισχυρά νούμερα αναμένουν οι αναλυτές και από τις ελληνικές τράπεζες που ανοίγουν το χορό των εγχώριων αποτελεσμάτων.

Η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα από τις αρχικές παραδοχές των διοικήσεων, σε συνδυασμό με τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοδικές αναθεωρήσεις των στόχων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την Optima Bank.

Στο preview για τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα παρουσιάσουν ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των χορηγήσεων, τα ανθεκτικά περιθώρια επιτοκίου, τον περιορισμένο έλεγχο του κόστους και τη σταθερή ποιότητα του ενεργητικού.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ήπια άνοδο 0,29% στις 2.525 μονάδες, με τον FTSE 25 ελαφρώς υψηλότερα στις 6.428,24 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης επίσης με οριακές μεταβολές στις 2.908 μονάδες.

Στις τράπεζες κατά 0,3% ενισχύονται Πειραιώς και Alpha, ενώ οριακές μεταβολές καταγράφουν Eurobank και Εθνική. Στα 10,28 ευρώ η Κύπρου, με την Optima στα 10,53 ευρώ.

Ισχυρή κίνηση από την Coca Cola στο 1,75% και τα 58,10 ευρώ, με την Viohalco να συνεχίζει υψηλότερα στο 1,59% και τα 17,88 ευρώ.

Κέρδη 0,68% για Jumbo, 0,5% για OTE και 0,27% για Metlen. Απώλειες για διυλιστήρια μετά την επιθετική αποκλιμάκωση τιμών πετρελαίου ενώ ήπιες πιέσεις περνάνε σε ΔΕΗ και Τιτάν.

