Επίδομα 150 ευρώ για νεογέννητα παιδιά: Ποιοι θα το λάβουν - Έως πότε οι αιτήσεις

Η καταβολή των 150 ευρώ αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Συμπληρωματική πληρωμή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, υποβάλλοντας την οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τι ισχύει με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Παράλληλα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου κλείνει η πλατφόρμα αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Όσοι ενδιαφερόμενοι - δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 – 31/7/2025), θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αφού έχουν ήδη εκμισθώσει ακίνητο (ενεργό μισθωτήριο) πέραν της κύριας κατοικίας. Η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο επίσης συμπεριλαμβάνεται στο επίδομα για τους πρώτους έξι μήνες.