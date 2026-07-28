Το «παρών» στα θερινά σινεμά για την πολύκροτη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους έδωσε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Με άνοιγμα εισιτηρίων που ξεπερνά τον πληθυσμό της Λάρισας και αγγίζει τον πληθυσμό του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και της αστικής περιοχής της Πάτρας, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εξελίσσεται σε κινηματογραφικό φαινόμενο στην Ελλάδα.

Την πρώτη ημέρα προβολής (16/7), η ταινία - έπος για τον νόστο του Οδυσσέα έκοψε 151.415 εισιτήρια, ενώ έχουν προπωληθεί από τα Village Cinemas για την προβολή της στις κλειστές αίθουσες 153.000 εισιτήρια και έχουν δρομολογηθεί και επιπρόσθετες προβολές, καθώς η ζήτηση ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Κοσμοσυρροή και στα θερινά σινεμά, το παρών έδωσε και ο Διοικητής της ΤτΕ

Στο μεταξύ στα θερινά σινεμά συρρέει αμέτρητος κόσμος από την περασμένη Πέμπτη που ξεκίνησε να προβάλλεται. Την πρεμιέρα της Οδύσσειας στην ιστορική «Μπομπονιέρα» της Κηφισιάς - το δεύτερο παλαιότερο θερινό σινεμά της Ελλάδας, μετά την Αίγλη στο Ζάππειο- τίμησε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, με τη σύζυγό του.

Το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν είναι προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: Ακόμα και η μουσική της ταινίας προέρχεται από μουσικά όργανα που κατασκευάστηκαν με πρότυπα την λύρα και τους αυλούς της αρχαίας Ελλάδας, με την ταινία να συγκινεί μικρούς και μεγάλους.

Η σπηλιά του Κύκλωπα στη Μεσσηνία

Γυρισμένη σε 6 χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ισλανδία, τη Σκωτία και τις ΗΠΑ, η κινηματογραφική Οδύσσεια του 2026 μαγεύει τους θεατές διατηρώντας μία δική της ματιά στο ιστορικό έπος του Ομήρου. Στην Ελλάδα γυρίστηκαν σκηνές στην Ακροκόρινθο καθώς και στη σπηλιά του Νέστορα, στη Μεσσηνία εκεί όπου στο έργο ζούσε ο μονόφθαλμος Κύκλωπας Πολύφημος - γιος του Ποσειδώνα.

Οι τύψεις του Οδυσσέα σε πρώτο πλάνο

Η ιδιαίτερη ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν δείχνει ότι ο πολυμήχανος Οδυσσέας εμπνεύστηκε μεν τον Δούρειο Ίππο, αλλά στην πορεία μετάνιωσε που έγινε αιτία να αλωθεί η Τροία όταν συνειδητοποίησε πως αυτό που ακολούθησε το άνοιγμα των πυλών της πόλης δεν ήταν μια ένδοξη μάχη, αλλά μία σφαγή αμάχων.

Η αλληγορία του ζεύγους Χόλαντ - Ζεντάγια

Σε όλη την ταινία τον Οδυσσέα συνοδεύει ως το… alter ego της θεάς Αθηνάς το φάντασμα μίας νεαρής αριστοκράτισσας της Τροίας που σκοτώθηκε τόσο άδικα στην άλωση της πόλης. Τη νεαρή αριστοκράτισσα ερμηνεύει η Ζεντάγια, προσδίδοντας μια αλληγορική διασύνδεση με το γιο του Οδυσσέα, Τηλέμαχο – κατά κόσμον τον ηθοποιό Τομ Χόλαντ - ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο σύζυγός της.

Ίσως σε έναν άλλο κόσμο, αυτοί οι δύο, η αριστοκράτισσα και το βασιλόπουλο θα μπορούσαν να έχουν συναντηθεί και γίνει ζευγάρι… Εξαιρετικά προσεγμένες και οι σκηνές κατά την επιστροφή του Οδυσσέα στο παλάτι του στην Ιθάκη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το πόσο προστατεύει τον γιο του Τηλέμαχο από το να μην λερώσει τα χέρια του με αίμα - κατά την εξόντωση των μνηστήρων -για να μπορέσει να στεφθεί (αναμάρτητος) βασιλιάς στον θρόνο της Ιθάκης, στη θέση του.

Σε εξαιρετική φυσική κατάσταση οι πρωταγωνιστές που έχουν περάσει τα 50 έτη

Φυσικά εντυπωσιάζει και ο ίδιος ο Ματ Ντέιμον που σε αυτή την ηλικία, 55 ετών, διατηρείται σε απίστευτη φυσική κατάσταση. Το ενδιαφέρον του κοινού έχει τραβήξει και η αδύνατη σιλουέτα της Σαρλίζ Θέρον που κι αυτή έχοντας κλείσει ακριβώς μισό αιώνα ζωής διατηρεί μια εξαιρετικά καλλίγραμμη σιλουέτα και είναι πολύ πιο γοητευτική από κατά πολύ νεότερες της γυναίκες, ερμηνεύοντας την Καλυψώ.

Μάλιστα, στο Χόλυγουντ έχουν ακουστεί αρκετά κουτσομπολιά για το κατά πόσο τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας βοήθησαν την διαχρονικά κομψή Σαρλίζ Θέρον να αποκτήσει αυτή την τόσο αδύνατη σιλουέτα για να υποδυθεί την επί 7 χρόνια σύντροφο του Οδυσσέα στο ταξίδι της επιστροφής του.

Σε κόντρα ρόλο ο Ρόμπερτ Πάτισον

Αναφορικά με το καστ της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, εξαιρετικός σε μία κόντρα ερμηνεία, σε έναν ρόλο αντιπαθητικό από το πρώτο λεπτό της ταινίας, είναι και ο Ρόμπερτ Πάτισον, ο οποίος παραμένει πιστός στην επιλογή του να ερμηνεύει αντιπαθητικούς αντιήρωες, με εξαιρετικό τρόπο.

Προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης και εξιλέωσης

Εντυπωσιακό είναι το Στενό της Μεσσήνης, ο θαλάσσιος πορθμός που χωρίζει τη Σικελία από την Ιταλική Χερσόνησο (Καλαβρία), εκεί που σύμφωνα με την μυθολογία είχαν το λημέρι τους τα μυθικά τέρατα Σκύλλα και Χάρυβδη. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι απλά ένα ταξίδι περιπλάνησης και επιστροφής πίσω στα πάτρια εδάφη, είναι ένα προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης και εξιλέωσης του κεντρικού ήρωα ο οποίος βλέπει τις αξίες του κόσμου που πρέσβευε να καταρρέουν και αναρωτιέται αν άξιζε τον κόπο η θυσία των συμπολεμιστών του και η περιπλάνηση του ιδίου και των συνταξιδιωτών του, που χάνονται όλοι στην διαδρομή.

Ο Οδυσσέας στο κινηματογραφικό έπος του 2026 μετανιώνει για όλα όσα επινόησε με αφορμή την βαθιά του επιθυμία να φύγει από εκείνη την παραλία όπου οι Έλληνες είχαν στρατοπεδεύσει για 10 χρόνια, προσπαθώντας να αλώσουν τα τείχη της Τροίας. Είναι, δε, ιδιαίτερα ρεαλιστικά και πικρόχολα τα σχόλια του για τον Βασιλιά Αγαμέμνονα, όπως για παράδειγμα η πικρόχολη ατάκα του προς την σύζυγό του Πηνελόπη - πριν φύγει για την εκστρατεία-ότι ο Αγαμέμνονας δεν θα του χαριστεί εάν δεν τον ακολουθήσει. Κι αυτό γιατί δεν είναι άνθρωπος που χαρίζεται σε κανέναν και πως για να έχει ούριους ανέμους έφτασε στο σημείο να θυσιάσει το ίδιο του το παιδί.