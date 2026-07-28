Προς «πράσινο 3x3» οι ευρωαγορές με «αέρα» από πετρέλαιο και πολυτέλεια

Κληρώνει για τα επιτόκια της Fed την Τετάρτη. Amazon, Apple, Meta και Microsoft ανακοινώνουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους μεγέθη.

Να... τριτώσουν το καλό επιδιώκουν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς τα κέρδη των τίτλων πολυτελείας - καταναλωτικών αγαθών και οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου αντισταθμίζουν το παγκόσμιο sell off στις μετοχές τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,21% στις 645,99 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,08% στις 6.286 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,58% στις 25.509 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,43% στις 8.442 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,25% στις 10.808 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,28% στις 52.201 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 ισχυροποιείται 0,34% στις 19.807 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας αποτελούν και σήμερα βαρίδι, με πτώση 0,8%, διευρύνοντας τις απώλειες μετά τη χθεσινή αποδυνάμωση σχεδόν 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Στο ταμπλό, η μετοχή της ASML διολισθαίνει 2% ενώ αντίσταση βγάζει ο κλάδος των προσωπικών και οικιακών ειδών με άνοδο 1,8%.

Ο τίτλος της Unilever σκαρφαλώνει 5,3%, αφού ο όμιλος καταναλωτικών αγαθών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου, χάρη στους υψηλότερους όγκους προϊόντων και τις τιμές.

Η LVMH αναρριχάται 2,5%, καθώς ο όμιλος πολυτελών προϊόντων ανακοίνωσε αύξηση 3% στον κύκλο εργασιών του δεύτερου τριμήνου, με «γκάζι» από την ανθεκτική ζήτηση από τους αγοραστές στις ΗΠΑ.

Η Mercedes-Benz «πρασινίζει» 3,3%, μιας και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία premium οχημάτων ανακοίνωσε αύξηση 22% στα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου, αλλά προειδοποίησε για αδυναμία στον βασικό κλάδο των αμαξιών.

Οι επενδυτές προσβλέπουν επίσης στα οικονομικά μεγέθη από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας (Amazon, Apple, Meta και Microsoft) εντός εβδομάδας για ενδείξεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του ράλι της αγοράς που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η FOMC θα ανακοινώσει την απόφασή της για τη νομισματική πολιτική την Τετάρτη, με τους επενδυτές να εκτιμούν πως για ακόμη μία συνάντηση η Fed θα πατήσει το κουμπί της παύσης.

Σε βαθύ κόκκινο η Ασία

Βουτιά κατέγραψαν την Τρίτη οι μεγαλύτερες αγορές της Ασίας, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι πωλητές, κυρίως στις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών. Της πτώσης ηγήθηκε η Νότια Κορέα με τον δείκτη KOSPI να καταρρέει 10,84% στις 6.023,66 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,83%, ενώ στην Κίνα ο Shanghai Composite υποχώρησε 1,16%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng απώλεσε 0,13% ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 κατέγραψε οριακή άνοδο 0,12%.