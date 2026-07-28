Κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού οι long-haul αγορές

Οι αγορές μακρινών αποστάσεων αποφέρουν ήδη πάνω από το 11% των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Οι προοπτικές για Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ. Κίνα και Ινδία οι μεγάλες αναπτυξιακές ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας.

Κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού θεωρούνται οι αγορές μακρινών αποστάσεων (long-haul markets), καθώς προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και μπορούν να μετατοπίσουν το βάρος της τουριστικής στρατηγικής από την αύξηση του όγκου των επισκεπτών στην ενίσχυση της αξίας που παράγουν.

Σε αντίθεση μάλιστα με τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, όπου η Ελλάδα έχει ήδη ισχυρή παρουσία, στις αγορές μεγάλων αποστάσεων – όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ινδία και η Αυστραλία – η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια διείσδυσης και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητάς της.

Στο γεγονός ότι οι εν λόγω αγορές εξυπηρετούν καλύτερα το στοίχημα της ποιοτικής αναβάθμισης του κλάδου συνηγορεί και το ότι οι ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μέση τουριστική δαπάνη, μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και αυξημένη κατανάλωση υπηρεσιών. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί άλλωστε η αμερικανική αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, χωρίς να ενισχύει παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων υπερτουρισμού.

Το παράδειγμα των Αμερικανών

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου της Τράπεζας της Ελλάδος, η αμερικανική αγορά παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν από 1.367,6 εκατ. ευρώ το 2023 σε 1.581,5 εκατ. ευρώ το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 1.717,8 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας συνολική αύξηση 25,6% μέσα σε δύο χρόνια.

Ωστόσο βάσει των στοιχείων η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης Για την ακρίβεια, οι αφίξεις Αμερικανών τουριστών ανήλθαν από 1.406,5 χιλ. ταξιδιώτες το 2023 σε 1.547,4 χιλ. το 2024 και έφθασαν τους 1.550,8 χιλ. ταξιδιώτες το 2025, σημειώνοντας συνολική αύξηση 10,3% κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ακολούθησαν δηλαδή και αυτές ανοδική πορεία, αλλά με ηπιότερο ρυθμό.

Οι haul αγορές φέρνουν το 11% των ταξιδιωτικών εισπράξεων

Την στρατηγική τους σημασία αποδεικνύει και η συνεισφορά τους μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, οι αγορές αυτές αντιστοιχούν πλέον σε περισσότερο από το 11% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων, ενώ εκτιμάται ότι διαθέτουν ακόμη μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η Ελλάδα δεν έχει εδραιωθεί σε όλες ως προορισμός πρώτης επιλογής.

Στην πορεία αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Τα τελευταία χρόνια το δίκτυο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών προς αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα διευρύνεται σταθερά, ενώ το 2026 εγκαινιάστηκαν και οι πρώτες απευθείας πτήσεις προς την Ινδία, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εικόνα, πάντως, διαφοροποιείται αισθητά από αγορά σε αγορά. Σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα και ισχυρή τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον περισσότερο εδραιωμένη στις αγορές της Αυστραλίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερο δρόμο να διανύσει στην Κίνα και την Ινδία.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στην τελευταία έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για τους προορισμούς που εξετάζουν οι ταξιδιώτες των συγκεκριμένων αγορών για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 12η θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από την Αυστραλία (9%) και τον Καναδά (8%), ενώ βρίσκεται στη 13η θέση για την αγορά των ΗΠΑ (8%).

Αντίθετα, στις δύο μεγάλες ασιατικές αγορές η εικόνα παραμένει πιο αδύναμη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση στις προτιμήσεις των Κινέζων ταξιδιωτών και στην 37η θέση στην αγορά της Ινδίας, καθώς οι δύο αυτές αγορές εξακολουθούν να στρέφονται κυρίως προς προορισμούς της Ασίας.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν καταγράφεται πρόοδος. Στην περίπτωση της Κίνας η χώρα μας κέρδισε οκτώ θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ανεβαίνοντας από την 31η στην 23η θέση. Η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη στην Ινδία. Παρά την έναρξη των απευθείας πτήσεων το 2026, η Ελλάδα υποχώρησε στην κατάταξη.

Γαλλία και Ιταλία οι μεγάλοι ανταγωνιστές

Βέβαια, η απόσταση από ανταγωνιστικούς προορισμούς δεν είναι μεγάλη, γεγονός που αφήνει τις προοπτικές ανάπτυξης. Από τους βασικούς ευρωπαίους ανταγωνιστές της Ελλάδας στις συγκεκριμένες αγορές ξεχωρίζουν η Γαλλία και η Ιταλία. Η Γαλλία βγαίνει πρώτη αγορά σε προτίμηση στην περίπτωση της Ινδίας και της Κίνας ενώ η Ιταλία μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην περίπτωση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Με εξαίρεση την Αυστραλία όπου η Ελλάδα (3η) προηγείται κατά μία θέση της Ισπανίας (4η), στις άλλες χώρες την τρίτη θέση έχει η Ισπανία και ακολουθεί η Ελλάδα στην τέταρτη (εκτός από την Ινδία που είναι 5η). Πορτογαλία, Τουρκία και Κροατία έπονται.