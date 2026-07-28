Η Watt Group αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, η WATT αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία του για 6 χρόνια.

Ο Όμιλος WATT αναλαμβάνει το έργο κατασκευής της Β’ φάσης και αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Πάρου, με «κύριο του έργου» τον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου και «φορέα υλοποίησης» την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια της κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανόμενης της δοκιμαστικής λειτουργίας του, είναι δώδεκα μήνες και περιλαμβάνει την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, τις εργασίες για την επέκταση του ΧΥΤ και την αναβάθμιση της ΕΕΣ, την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΣ για χρονικό διάστημα ενός μήνα, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, η WATT αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία του για 6 χρόνια.

Με όχημα την καινοτομία και την πατενταρισμένη εξειδίκευση, η WATT συνεχίζει, με συνέπεια και αξιοπιστία, να αναλαμβάνει έργα που συμβάλλουν δραστικά, στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των τοπικών κοινωνιών.