Σκέρτσος: «Πράξη ευθύνης η προσθήκη δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα»

Στο «όχι» των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την προσθήκη «δημοσιονομικού κόφτη» στο Σύνταγμα αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ασκώντας κριτική στη στάση που κρατούν απέναντι στις συνταγματικές αλλαγές.

Στο «όχι» των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την προσθήκη «δημοσιονομικού κόφτη» στο Σύνταγμα αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ασκώντας κριτική στη στάση που κρατούν απέναντι στις συνταγματικές αλλαγές.

Όπως σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δείχνει πως «δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του», κάνοντας ειδική αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ γράφοντας: «Το "όχι" των κομμάτων της αντιπολίτευσης -μεταξύ των οποίων δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ- στην προσθήκη "δημοσιονομικού κόφτη" στο Σύνταγμα που θα προστατεύσει τις επόμενες γενιές από μελλοντικούς δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, λέει πως δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν πήρε ακόμη το μάθημά του».

Αναφερόμενος στην ουσία της κυβερνητικής πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει: «Η τροποποίηση του άρθρου 79, με ρητή πρόβλεψη που θα υποχρεώνει κάθε κυβέρνηση να καταθέτει και να εφαρμόζει προϋπολογισμούς που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αποτελεί μια πράξη ευθύνης τόσο προς τους εαυτούς μας όσο και προς τις επόμενες γενιές». Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως «μία από τις σημαντικότερες προτάσεις που φέρνει προς αναθεώρηση του Συντάγματος η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ως απόσταγμα της επώδυνης υπερδεκαετούς κρίσης χρέους».

Στη συνέχεια, ο κ. Σκέρτσος στηλιτεύει την τακτική της αντιπολίτευσης κατά την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή, αναφέροντας ότι τα κόμματα «που λένε όχι σε όλα και ναι στο τίποτα, δεν επέλεξαν κατά τη χθεσινή πρώτη ψηφοφορία καν το "παρών". Καταψήφισαν τη συγκεκριμένη πρόταση αφήνοντας έτσι ελάχιστα περιθώρια για αλλαγή στάσης στην επόμενη βουλή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη στάση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα «υπό το φως των επερχόμενων εκλογών και των ακοστολόγητων αντιπολιτευτικών προγραμμάτων που ήδη βλέπουν το φως της δημοσιότητας».

Καταλήγοντας στην παρέμβασή του, ο υπουργός Επικρατείας επισημαίνει την αναγκαιότητα θεσμικών ασφαλιστικών δικλίδων για τη χώρα: «Οι θεσμικές εγγυήσεις προκειμένου να μη ζήσουμε ποτέ ξανά στο μέλλον την ταπείνωση και το φόβο μιας χρεοκοπίας αποτελούν υποχρέωση κάθε παράταξης που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτική δύναμη ευθύνης και όχι καταγγελίας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος για δεύτερη φορά», σημειώνοντας πως «και αυτό το δρόμο φαίνεται να τον βαδίζει μόνη της, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ