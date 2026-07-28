ΕΜΠ και Columbia ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επόμενη γενιά επιστημόνων-επιχειρηματιών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος διαγωνισμός Pitch Competition της πρωτοβουλίας «Lab to Market: Bridging Innovation and Entrepreneurship».

Την επόμενη γενιά επιστημόνων-επιχειρηματιών στην Ελλάδα φιλοδοξεί να αναδείξει η πρωτοβουλία «Lab to Market: Bridging Innovation and Entrepreneurship», μια φιλόδοξη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Columbia, η οποία ολοκλήρωσε τον πρώτο της κύκλο με τη διεξαγωγή του πρώτου διαγωνισμού επιχειρηματικών παρουσιάσεων Pitch Competition.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και αποτελεί ένα κοινό εγχείρημα με στόχο την ενδυνάμωση της νέας γενιάς επιστημόνων-επιχειρηματιών στην Ελλάδα και την προώθηση της καινοτομίας ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Το πρόγραμμα συντονίζουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Columbia (SEAS) και υλοποιείται από το Columbia Global Center στην Αθήνα, με τη στρατηγική υποστήριξη του Columbia Business School, της Endeavor Greece και του Hellenic Institute for Advanced Studies (HIAS).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργήσει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τόσο συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο, μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο, την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Μέσα από ένα δομημένο και απαιτητικό πρόγραμμα, φοιτήτριες, φοιτητές και νέοι ερευνητές από όλη τη χώρα, στην πλειονότητά τους απόφοιτοι και φοιτητές του ΕΜΠ, αποκτούν τις γνώσεις, τα δίκτυα και τους πόρους που χρειάζονται για να μετατρέψουν την επιστημονική τους έρευνα και τις καινοτόμες ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη, χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη του Blavatnik Family Foundation, το οποίο διαχρονικά στηρίζει κορυφαίους ερευνητές διεθνώς, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Η δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και θα έχει διάρκεια πέντε ετών, εστιάζοντας σε τομείς καίριας σημασίας για το μέλλον της χώρας, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ενέργεια, η Βιωσιμότητα και η Υγεία.

Κάθε κύκλος της πρωτοβουλίας περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση από μέλη ΔΕΠ του Columbia και του ΕΜΠ στις θεμελιώδεις αρχές της επιχειρηματικότητας.

Καθοδήγηση και δικτύωση με το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, μέσω των δικτύων της Endeavor Greece και του HIAS.

Ταξίδι στη Νέα Υόρκη, με στόχο την άμεση επαφή των ομάδων με το κορυφαίο επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα του Columbia και της Νέας Υόρκης.

Διαγωνισμό και χρηματοδότηση, για την ενίσχυση των πιο ώριμων και καινοτόμων προτάσεων.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος διαγωνισμός Pitch Competition

Στις 16 Ιουλίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών, έλαβε χώρα το τελικό στάδιο του πρώτου κύκλου της πρωτοβουλίας «Lab to Market», με τη διεξαγωγή του πρώτου Pitch Competition και την τελετή βράβευσης των νικητών.

Δεκαπέντε ομάδες νέων επιχειρηματιών ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν τις καινοτόμες ιδέες τους ενώπιον πενταμελούς κριτικής επιτροπής και ενός ενθουσιώδους κοινού. Οι προτάσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα τομέων αιχμής, όπως η Υγεία, η Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Ναυτιλία, η Βιωσιμότητα και η Διαγνωστική. Την εκδήλωση άνοιξαν ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, και ο Στέφανος Γκαντόλφο, Διευθυντής του Columbia Global Center Athens.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Καθηγητή Ιωάννη Κυμίσση, Kenneth Brayer Professor of Electrical Engineering και Vice Dean of Infrastructure and Innovation της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (SEAS) του Πανεπιστημίου Columbia.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν διακεκριμένα στελέχη του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος:

Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner and Managing Director, BCG

Βάλια Μπάμπη, Advisor to the Governor, Bank of Greece

Αλεξ Ελευθεριάδης, Founding Partner, Big Pi Ventures

Μάνια Σαμιωτάκη, Senior Product Manager for Strategic Development, Canon Medical Systems

Δημήτρης Τρύφων, Partner, T-Life Capital και Πρόεδρος, WinMedica Pharmaceutical

Το προφίλ των επιλεγμένων συμμετεχόντων αποτυπώνει τη γεωγραφική και επιστημονική πολυμορφία της πρωτοβουλίας. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 18 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων από τη Δράμα, τη Ξάνθη, τα Τρίκαλα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, το Αίγιο, την Πρέβεζα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ήταν εγγεγραμμένοι σε οκτώ ελληνικά πανεπιστήμια, με κύρια γνωστικά αντικείμενα την Πληροφορική (33%), τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (24%), τους Πολιτικούς Μηχανικούς (8%) και την Ιατρική και τις Βιοεπιστήμες (8%).

Η υψηλή ποιότητα των προτάσεων κατέστησε ιδιαίτερα απαιτητικό το έργο της κριτικής επιτροπής, ενώ η ατμόσφαιρα στο Ωδείο Αθηνών ανέδειξε τον ενθουσιασμό και τη δυναμική μιας νέας γενιάς που επιλέγει να καινοτομήσει, να επιχειρήσει και να δημιουργήσει στην Ελλάδα.

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, δήλωσε: «Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ περισσότερα από ένα μεμονωμένο πρόγραμμα. Αντικατοπτρίζει μια στρατηγική προτεραιότητα. Ως το Κορυφαίο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το ΕΜΠ έχει θέσει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά γνώσης στο επίκεντρο της αποστολής του. Η παραγωγή κορυφαίας έρευνας αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτή η γνώση να παράγει αξία για την κοινωνία, μέσα από την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μία από τις πιο σημαντικές και ενθαρρυντικές πτυχές αυτού του πρώτου κύκλου ήταν η αξιοσημείωτη ποικιλομορφία των ιδεών και των επιστημονικών πεδίων που εκπροσωπήθηκαν. Οι συμμετέχουσες ομάδες ανέδειξαν το εύρος της τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζει το ΕΜΠ. Θα ήθελα, ωστόσο, να παροτρύνω όλους να θυμούνται ότι η επιτυχία δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο από τα σημερινά αποτελέσματα. Κάθε ομάδα έχει ήδη αποκτήσει, μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεξιότητες που θα τη συνοδεύουν σε όλη την επαγγελματική της πορεία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού».

Κλείνοντας, ο Πρύτανης του ΕΜΠ εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της πρωτοβουλίας.

Οι νικητές του πρώτου Pitch Competition

1η θέση: WasteChain

2η θέση: Pharos Maritime AI

3η θέση: Mediva-RX

Επιλαχούσες ομάδες: DiagnAll, ViMa, Kerberos, Draco

Βραβείο Κοινού: CalmaPulse

Με συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους €50.000, καθώς και δωρεάν συμβουλευτική και νομική υποστήριξη, οι νικήτριες ομάδες αποχωρούν με πολύ περισσότερα από μια σημαντική διάκριση. Αποκτούν πολύτιμα εφόδια, γνώσεις και δίκτυα, προκειμένου να εξελίξουν τις ιδέες τους και να κάνουν το επόμενο βήμα προς την ανάπτυξη και την επιχειρηματική τους αξιοποίηση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην BCG και στην Karatza & Partners Law Firm για την προσφορά δωρεάν συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών (pro bono) σε δύο από τις νικήτριες ομάδες, συμβάλλοντας ώστε οι εξαιρετικές παρουσιάσεις τους να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Ο διαγωνισμός επιχειρηματικών παρουσιάσεων Pitch Competition της πρωτοβουλίας «Lab to Market» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Μέσα από τη σύνδεση ιδρυτών και ομάδων επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο με ευκαιρίες mentoring, χρηματοδότησης και πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα, η πρωτοβουλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η επιστημονική γνώση και η καινοτόμος ιδέα να μετατραπούν σε επιχειρηματική αξία και σε λύσεις με πραγματικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.