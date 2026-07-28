Bloomberg: Φλερτάρει με την απόκτηση του 50% της InfoRLife η BC Partners - Deal 1,5 δισ. δολαρίων

Φλερτάρει με την εξαγορά σχεδόν του 50% της ελβετικής φαρμακευτικής, σε ένα deal που θα αποτιμήσει την InfoRLife στα 1,5 δισ. δολάρια.

Κοντά στην απόκτηση σχεδόν του 50% της InfoRLife, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και αργότερα σήμερα και αποτιμά την ελβετική φαρμακευτική εταιρεία σε περίπου 1,5 δισ. δολάρια, βρίσκεται η BC Partners.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων πρόκειται να αγοράσει το μερίδιο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της InfoRLife, Σέρτζιο Ντούσκι, και τις ιδρυτικές οικογένειες της μητρικής εταιρείας ACS Dobfar, η οποία θα διατηρήσει το υπόλοιπο ποσοστό.

Η InfoRLife ιδρύθηκε το 2002 ως τμήμα της ACS και ειδικεύεται στα φάρμακα που έτοιμα για ενδοφλέβια χρήση, με τη ζήτηση για τα προϊόντα της να αυξάνεται, καθώς τα νοσοκομεία αναζητούν ασφαλέστερες και πιο οικονομικές μεθόδους χορήγησης σκευασμάτων.

Η BC Partners τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει αρκετές επενδύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, όπως και σε κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων σαν τις Biogaran και Synthon.

Η επένδυση αυτή αποτελεί τη δεύτερη του τελευταίου βασικού επενδυτικού οχήματος της εταιρείας, BC Partners Fund XII, το οποίο έχει καλύψει περίπου το 50% του στόχου άντλησης κεφαλαίων ύψους 5 δισ. ευρώ, καταλήγει το δημοσίευμα.