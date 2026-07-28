Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκονται πλέον οι νέες μετοχές του Ομίλου AKTOR μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε προ ημερών.

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκονται πλέον οι νέες μετοχές του ομίλου Aktor μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε προ ημερών.

Σήμερα το πρωί ήχησε το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Όμιλο με τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου να κάνει λόγο για «καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR» με τις περιπέτειες πλέον να ανήκουν στο παρελθόν και η «επόμενη μέρα» να κινείται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Ενδεικτικά, όπως τόνισε ο ίδιος, τα τελευταία χρόνια τόσο μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με την έκδοση ομολογιών με την τελευταία να κλείνει εχθές, το ταμείου του Ομίλου μετράει 1,3 δις ευρώ νέες ροές, πράμα που αναμένεται να αποτελέσει το όχημα για την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Από την πλευρά του ο κ. Εξάρχου έδωσε τον τόνο της επόμενης μέρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι από το «Make Aktor great again», τα επενδυτικά σχέδια κινούνται στην κατεύθυνση «Make Aktor even greater again». Ως γνωστόν, ο Όμιλος μετράει EBITDA 207 εκατ. ευρώ με στόχο να αυξηθούν στα 600-700 εκατ. ευρώ μέσω της υλοποίησης του προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 3 δις ευρώ με ορίζοντα το 2031.

Η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου, συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας συνολικά κεφάλαια ύψους 2,23 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο ποσό καλύφθηκε κατά 3,4 φορές, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκε το 89,6% των νέων μετοχών, ενώ το 10,4% διατέθηκε στο εγχώριο επενδυτικό κοινό. Στους βασικούς μετόχους, WINEX Investments και Castellano Properties, διατέθηκαν μετοχές αξίας 21 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, η διοίκηση έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο, για την περίοδο 2028-2029, κύκλο εργασιών μεταξύ 2,3 και 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 375-425 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα μετά το 2030, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, με στόχο έσοδα 4,5-5 δισ. ευρώ και EBITDA που θα κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, επίπεδα που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αλλάζουν ουσιαστικά το μέγεθος και το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.