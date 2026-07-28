Συνάντηση Ζαχαράκη με το ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί τον επιστημονικό πυλώνα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούμε για ένα σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο σχολείο».

Η προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, η υλοποίηση των μεγάλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και ο στρατηγικός ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ, Κώστας Λολίτσας, το μέλος του Δ.Σ. Διονύσης Αναστασόπουλος, καθώς και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Σταυρούλα Παντελοπούλου, Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος, Ευάγγελος Μαυρικάκης και Παναγιώτης Πήλιουρας.

Η Υπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ευχαρίστησε συνολικά τη διοίκηση και τα στελέχη του ΙΕΠ για τη συστηματική δουλειά που έχει προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και για την προετοιμασία των σημαντικών δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί τον βασικό επιστημονικό βραχίονα του Υπουργείου και τον θεσμικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται οι μεγάλες εκπαιδευτικές αλλαγές που προχωρούν. Η επένδυση στην ποιότητα της εκπαίδευσης περνά μέσα από την τεκμηρίωση, την καινοτομία και τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο του ΙΕΠ, ώστε κάθε μεταρρύθμιση να φτάνει με ουσιαστικό τρόπο στην τάξη και στον μαθητή και την μαθήτρια», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική επισκόπηση των έργων που υλοποιεί το ΙΕΠ, καθώς και των νέων παρεμβάσεων που δρομολογούνται στην Α΄θμια, τη Β΄θμια και την Ειδική Αγωγή.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πορεία του πολλαπλού βιβλίου καθώς και η ενεργοποίηση σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας από το ΙΕΠ για προτάσεις και παρατηρήσεις βελτίωσης των νέων βιβλίων, η ανάπτυξη νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, η αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του EduAI, στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού και επιστημονικού ρόλου του ΙΕΠ. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού για την απόδοση οικονομικών κινήτρων στους Συμβούλους Α΄ και Β΄ του ΙΕΠ.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα σχολική χρονιά προετοιμάζεται με έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων, στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των μαθητών και μαθητριών.

«Οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν γίνονται αποσπασματικά. Απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση, συνέχεια και στενή συνεργασία με τους ανθρώπους που γνωρίζουν το σχολείο. Το ΙΕΠ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης», ανέφερε η Υπουργός.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κοινός στόχος είναι η επιτυχής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και η οικοδόμηση ενός δημόσιου σχολείου πιο σύγχρονου, πιο ποιοτικού, πιο συμπεριληπτικού και πιο αποτελεσματικού, το οποίο θα στηρίζει τον εκπαιδευτικό και θα δίνει σε κάθε παιδί περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες.