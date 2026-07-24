ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

Από τη Δευτέρα 27/7/2026 τίθενται σε λειτουργία το νέο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης και οι νέες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ) της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.

Από τη Δευτέρα 27/7/2026 τίθενται σε λειτουργία το νέο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αντιστάσεως 33 & Πλουτάρχου, Καλαμαριά) και οι νέες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ) της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.

ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης

• Από 27/7/2026 μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους φορολογούμενους και του Μητρώου και μεταγράφονται σε αυτό οι φορολογούμενοι των ΔΟΥ Καλαμαριάς, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

• Από 1/9/2026 μεταφέρονται οι παραπάνω αρμοδιότητες και μεταγράφονται οι φορολογούμενοι των ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων.

• Λειτουργεί νέο τμήμα για την εφαρμογή των διατάξεων εναλλακτικής φορολόγησης φυσικών προσώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και εξέταση νέων αιτήσεων φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Η χωρική αρμοδιότητά του καλύπτει το σύνολο της Επικράτειας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Άνδρου, Κέας - Κύθνου και Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις οποίες αρμόδιο παραμένει το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Οι φορολογούμενοι εξυπηρετούνται:

• ψηφιακά, από το ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, στην εφαρμογή “τα Αιτήματά μου” και στην εφαρμογή “τα Ραντεβού μου”, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp,

• από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

o Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 20:00.

o Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης Θεσσαλονίκης

• Από 27/7/2026:

o Η ΔΟΥ Καλαμαριάς μετονομάζεται σε 20ή Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και θα στεγάζεται στη διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 110, Φοίνικας Θεσσαλονίκης ΤΚ 55154.

o Η ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε 22η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και θα στεγάζεται στη διεύθυνση: Β. Γεωργίου 10, Θεσσαλονίκης ΤΚ 57008.

o Η ΔΟΥ Λαγκαδά μετονομάζεται σε 23η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και θα στεγάζεται στη διεύθυνση: Λουτρών 14 & Λαγκαδά 5, Λαγκαδάς ΤΚ 57200.

o Παύει η λειτουργία της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

• Από 1/9/2026 :

o Ενοποιείται η ΔΟΥ Δ΄ Θεσσαλονίκης με τη ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης.

o Η ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε 18η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και θα στεγάζεται στη διεύθυνση: Κ. Κρυστάλλη 4, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54002.

o Η ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε 19η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και θα στεγάζεται στη διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 57, Θεσσαλονίκη ΤΚ 55535.

o Η ΔΟΥ Αμπελοκήπων μετονομάζεται σε 21η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης και θα στεγάζεται στη διεύθυνση: Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου, Εύοσμος ΤΚ 56224.

Αρμοδιότητες και τρόποι εξυπηρέτησης στις ΥΦΕ

• Παραλαβή κλειδαρίθμου και ΑΦΜ (για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι επιλέγουν την ταυτοποίηση με αυτοπρόσωπη παρουσία).

• Εξυπηρέτηση/καθοδήγηση των φορολογουμένων στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

• Θέματα σχετικά με την ακινησία των οχημάτων (επιβατικών και δίκυκλων ΙΧ), όπως άρση ακινησίας, διαβίβαση άδειας και πινακίδων για διαγραφή οχημάτων.

Οι φορολογούμενοι στις ΥΦΕ εξυπηρετούνται με ραντεβού, που κλείνουν ψηφιακά στην εφαρμογή “Τα Ραντεβού μου”, μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp.

Σημειώνεται ότι από σήμερα, 24/7/2026, στις 14:30 οι τέσσερις (4) ΔΟΥ (Καλαμαριάς, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και η ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) παύουν να είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές “τα Αιτήματά μου” και “τα Ραντεβού μου”.

