Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στις 28 Ιουλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση Αμερικανού αξιωματούχου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
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