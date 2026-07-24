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Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στις 28 Ιουλίου

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Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στις 28 Ιουλίου
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Σύμφωνα με ανακοίνωση Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΗΠΑ
Ουκρανία
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