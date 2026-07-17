Ιράν: Θα συνεχίσει τα πλήγματα μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότο και στο Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αποτελεσματικές και στοχευμένες επιθέσεις μας, που εξαπολύθηκαν από όλο το ιρανικό έδαφος εναντίον του εχθρού, θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία στη νότια ακτή και στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε με ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ