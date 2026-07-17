Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Θα συνεχίσει τα πλήγματα μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότο και στο Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Θα συνεχίσει τα πλήγματα μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότο και στο Ορμούζ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αποτελεσματικές και στοχευμένες επιθέσεις μας, που εξαπολύθηκαν από όλο το ιρανικό έδαφος εναντίον του εχθρού, θα συνεχιστούν μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία στη νότια ακτή και στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε με ανάρτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ματζίντ Μουσαβί, επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το ραντεβού Μητσοτάκη με τους βουλευτές -Γιατί είναι ο Γερουλάνος στο ραντάρ -Τα αλληλοφαγώματα στην αριστερή πολυκατοικία

Αποταμιεύσεις και επενδύσεις - Ανοδος επιτοκίων από Φθινόπωρο - Τα 4 καμπανάκια

Εξοικονομώ: Ανάσα έως τις 30 Νοεμβρίου για έργα που κινδύνευαν να μείνουν ημιτελή - Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

tags:
Ιράν
Στενά του Ορμούζ
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider