Wall Street: Σε κλοιό πιέσεων οι δείκτες από τα τσιπ - Βουτιά 7% για Netflix

Οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές των ημιαγωγών εντείνονται, ενώ η υποτονική πρόβλεψη της Netflix για το επόμενο τρίμηνο προσθέτει νέες πιέσεις στο επενδυτικό κλίμα, με αποτέλσμα ο Nasdaq αποδυναμώνεται κατά 2,23%.

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το φετινό ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές των ημιαγωγών εντείνονται, ενώ η υποτονική πρόβλεψη της Netflix για το επόμενο τρίμηνο προσθέτει νέες πιέσεις στο επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,74%, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,51%, ενώ ο Nasdaq αποδυναμώνεται κατά 2,23%.

Ήδη από τη χθεσινή συνεδρίαση οι μετοχές των ημιαγωγών προβληματίζουν την αγορά, με τον δείκτη Philadelphia SE Semiconductor να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών και να οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο του 2025. Η μετοχή του κατρακυλά 5,53% με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις 11.210 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων παραμένει ο κλάδος των ημιαγωγών. Μετά από ένα ισχυρό ανοδικό κύμα που οδηγεί τους βασικούς δείκτες της Wall Street σε ιστορικά υψηλά, οι επενδυτές αποσύρονται από τις πολυσύχναστες συναλλαγές στις μετοχές τσιπ, καθώς επανέρχονται οι ανησυχίες για την κλίμακα των δαπανών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της Nvidia αποδυναμώνεται κατά 4,38%, ενώ η Intel, μετά τη χθεσινή πτώση σχεδόν 5%, χάνει πλέον πάνω από 7%. Παράλληλα, οι Applied Materials και Lam Research ηγούνται των απωλειών στον κλάδο, καταγράφοντας πτώση περίπου 8% και 7% αντίστοιχα.

Ούτε τα ισχυρά αποτελέσματα της TSMC, του κορυφαίου κατασκευαστή προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, ούτε της ASML, του κορυφαίου προμηθευτή εξοπλισμού κατασκευής τσιπ υψηλής τεχνολογίας, καταφέρνουν να κατευνάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τη βιωσιμότητα του ράλι στον κλάδο.

Την ίδια ώρα, ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Netflix, με τη μετοχή της να καταγράφει βουτιά άνω του 7% μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων β' τριμήνου. Αν και τα αποτελέσματα κινούνται κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, οι προβλέψεις της εταιρείας για το επόμενο τρίμηνο δεν ενθουσιάζουν τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, η Netflix ανακοίνωσε έσοδα 12,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάνοντας για λίγο τις εκτιμήσεις του Bloomberg για 12,58 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ ξεπέρασαν τα 11,07 δισεκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, αυξημένα κατά 13%. Η αύξηση των εσόδων αποδόθηκε στην ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης, στις ανατιμήσεις των πακέτων και στη διεύρυνση της διαφημιστικής δραστηριότητας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Apple, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το να ξεπεράσει τη Nvidia ως η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την κατάταξη των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple αποτιμήθηκε τελευταία φορά στα 4,90 τρισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της καταγράφει οριακή άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Παρασκευή, ενώ η Nvidia ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο, μετά από πτώση άνω του 4%.

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο παραμένουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι νέες κατηγορίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Κίνα παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές ενέχουν τον κίνδυνο να περιπλέξουν την εύθραυστη εκεχειρία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μόλις δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στην Ουάσινγκτον.