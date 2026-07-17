Η UM πραγματοποίησε την 9η ετήσια Impact Day, ανακαλύπτοντας τον «κρυμμένο» Κηφισό και στηρίζοντας τους ανθρώπους που τον προστατεύουν

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Η UM στην Ελλάδα διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, για 9η συνεχή χρονιά, την Impact Day, την παγκόσμια ημέρα εθελοντικής προσφοράς της UM, κατά την οποία τα γραφεία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν μία ημέρα στην έμπρακτη υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.

Η Impact Day αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της UM διεθνώς και εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση του δικτύου να δημιουργεί θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μετατρέποντας τις αξίες του σε πράξη. Στο πλαίσιο της φετινής παγκόσμιας θεματικής «Stand Against Bland. Act With Impact.», οι εργαζόμενοι της UM σε δεκάδες χώρες άφησαν για μία ημέρα τα γραφεία τους, συμμετέχοντας σε δράσεις που ενισχύουν τις κοινότητες όπου ζουν και εργάζονται.

Ανακαλύπτοντας τον «αόρατο» ποταμό της Αθήνας

Για τη φετινή Impact Day, η ομάδα της UM Greece, σε συνεργασία με τον οργανισμό Save Your Hood, έστρεψε το ενδιαφέρον της σε ένα από τα σημαντικότερα αλλά λιγότερο γνωστά φυσικά οικοσυστήματα της πρωτεύουσας: τον Κηφισό.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν σε μια ολοήμερη βιωματική περιβαλλοντική εμπειρία που περιελάμβανε περιήγηση στη φυσική κοίτη του ποταμού, ενημέρωση από περιβαλλοντολόγους για τη βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς και οργανωμένη δράση καθαρισμού.

Στο δεύτερο μέρος της ημέρας, η ομάδα επισκέφτηκε τη Γειτονιά της Κίρκης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου συνάντησε τους ενεργούς πολίτες που εργάζονται καθημερινά για την προστασία και ανάδειξη των ρεμάτων της περιοχής και γνώρισε από κοντά το έργο τους, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους.

Η Susan Kingston-Brown, Global Brand President της UM, δήλωσε:

«Η Impact Day ήταν ανέκαθεν μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες στο ημερολόγιο της UM και μία από τις στιγμές που με κάνουν περισσότερο υπερήφανη ως επικεφαλής αυτού του οργανισμού. Είναι η ημέρα που χιλιάδες άνθρωποι της UM, σε όλο τον κόσμο, αφήνουμε για λίγο πίσω την καθημερινότητά μας και διοχετεύουμε την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τον χρόνο μας στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτή είναι η ουσία του Stand Against Bland, στην πιο ζωντανή και αυθεντική έκφρασή του. Παρακολουθώντας τις δράσεις που υλοποιούν φέτος οι ομάδες της UM σε όλο τον κόσμο, καθώς και τους σπουδαίους οργανισμούς και τις κοινότητες που στηρίζουν, νιώθω πραγματικά συγκίνηση και θαυμασμό για το εύρος και το βάθος της δέσμευσής τους. Εύχομαι σε όλους όσοι συμμετέχουν μια ημέρα γεμάτη έμπνευση, ουσιαστική προσφορά και θετικό αντίκτυπο.»

Ο Τριαντάφυλλος Μαντάνης, CEO της UM Greece, δήλωσε:

«Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Impact Day μάς υπενθυμίζει ότι η πραγματική αξία ενός οργανισμού δεν μετριέται μόνο από την επιχειρηματική του πορεία, αλλά και από το θετικό αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία. Φέτος επιλέξαμε να γνωρίσουμε έναν διαφορετικό Κηφισό, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που τον προστατεύουν καθημερινά και να αποδείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι όταν δρούμε συλλογικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστική αλλαγή.»