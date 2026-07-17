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ΣΥΡΙΖΑ: Το Σάββατο στις 9 το πρωί η εκλογή προέδρου της Κ.Ο.

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ΣΥΡΙΖΑ: Το Σάββατο στις 9 το πρωί η εκλογή προέδρου της Κ.Ο.
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Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή.

Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή.

Η ανακοίνωση:

«Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».

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tags:
ΣΥΡΙΖΑ
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