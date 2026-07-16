Τα chip βάζουν δύσκολα ξανά στην Wall Street

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, με τον τεχνολογικό κλάδο να συνεχίζει να προβληματίζει την αγορά.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, με τον τεχνολογικό κλάδο να συνεχίζει να προβληματίζει την αγορά και να πατάει φρένο στη διάθεση για τοποθετήσεις στο ταμπλό. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους μία πληθώρα από μάκρο στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας, ενδεικτικά της δυναμικής της αγοράς εργασίας αλλά και του καταναλωτικού κλίματος.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,10% στις 52.713 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 0,39% στις 7.541 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq αποτελεί για μία ακόμη φορά το βαρίδι της αγοράς, καθώς διολισθαίνει 1% στις 26.077 μονάδες.

Οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις θέσεις τους στους ημιαγωγούς. Η εισηγμένη στις ΗΠΑ μετοχή της TSMC υποχωρεί σχεδόν 3%, ακόμη και αφού ο προηγμένος κατασκευαστής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε αύξηση 77% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα επενδύσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ETF VanEck Semiconductor υποχωρεί 2,5%, με την Arm Holdings να ηγείται των απωλειών με 6,5%, ενώ και η Micron Technology σημειώνει πτώση άνω του 3%. Το κλίμα στους ημιαγωγούς έχει "βαρύνει" ήδη από την πτώση άνω του 11% που σημείωσε νωρίτερα στη Σεούλ η μετοχή της πολυσυζητημένης SK Hynix. Η μετοχή της Western Digital, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σκληρών δίσκων στον κόσμο, υποχωρεί σχεδόν 7%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της UnitedHealth ενισχύεται σχεδόν 9% μετά την είδηση πως ο κολοσσός της υγειονομικής περίθαλψης αύξησε το ετήσιο guidance για τα κέρδη.

Στα μάκρο στοιχεία της ημέρας, μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις υποχώρησαν κατά 8.000 στις 208.000 την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν στα επίπεδα των 217.000 αιτήσεων.

Επίσης, μικρή άνοδο σημείωσαν τον Ιούνιο οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, με «βαρίδι» τη μείωση στα έσοδα των βενζινάδικων που επισκίασε την ισχυρή άνοδο σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η αξία των λιανικών αγορών αυξήθηκε 0,2% τον Ιούνιο, έπειτα από την αναθεωρημένη άνοδο 1% το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Εξαιρουμένων των πρατηρίων βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,7%.