ΕΕΑ: Φορολογικά κίνητρα και θεσμικό πλαίσιο στο επίκεντρο εκδήλωσης για την ιδιωτική ασφάλιση

Τη διαμόρφωση κοινού πεδίου διαλόγου για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης ανέδειξε εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), με θέμα «Δημόσιος διάλογος για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Τη διαμόρφωση κοινού πεδίου διαλόγου για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης ανέδειξε εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), με θέμα «Δημόσιος διάλογος για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το ΕΕΑ, για πρώτη φορά εκπρόσωποι των τριών κομμάτων συμμετείχαν στην ίδια δημόσια συζήτηση για τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης, αναδεικνύοντας, παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες τους, σημεία σύγκλισης ως προς την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού, τη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου και την εξέταση φορολογικών κινήτρων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε η πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του ΕΕΑ, Χριστίνα Φυτέα, η οποία χαρακτήρισε την ιδιωτική ασφάλιση βασικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ζητώντας ενίσχυση της ασφαλιστικής παιδείας, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και φορολογικά κίνητρα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισήμανε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση, περίπου στο 2,5% του ΑΕΠ έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου που προσεγγίζει το 7,5%, τονίζοντας ότι απαιτούνται πολιτική βούληση, εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων της αγοράς, όπως οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, η προστασία των μακροχρόνια ασφαλισμένων και η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Στον χαιρετισμό του, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, ο γενικός γραμματέας του ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικής αγοράς, θεσμικών φορέων και Πολιτείας για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Λιάκος παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην κοινωνική και επαγγελματική ασφάλιση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα ανοιχτά ΤΕΑ και στις δυνατότητες ανάπτυξης ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Όπως ανέφερε, η ιδιωτική ασφάλιση αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικός πυλώνας του δημόσιου συστήματος.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε την ιδιωτική ασφάλιση αναγκαίο συμπληρωματικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας, της διαφάνειας και της προστασίας των ασφαλισμένων, με ιδιαίτερη αναφορά στις αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας και στα ισόβια συμβόλαια.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ο βουλευτής Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, με την ιδιωτική ασφάλιση να λειτουργεί συμπληρωματικά, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης σταθερού θεσμικού πλαισίου και ισχυρής εποπτείας της αγοράς.

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, ο κ. Χατζηθεοδοσίου έκανε λόγο για «συναίνεση για την επόμενη ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης», σημειώνοντας ότι οι πολιτικές δυνάμεις αναγνώρισαν την ανάγκη εξέτασης των ανοικτών ζητημάτων του κλάδου, ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης, παροχής φορολογικών κινήτρων υπό προϋποθέσεις και διαμόρφωσης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις και προβληματισμούς για την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ