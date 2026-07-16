Χαρδαλιάς: Ξεκινάει το «Αέναον» το φθινόπωρο - Το μεγαλύτερο μέτωπο πρασίνου στη Μεσόγειο

Αναφερόμενος στη νέα σχέση της Αττικής με τη θάλασσα, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι, η Περιφέρεια προχωρά πλέον οργανωμένα, με συγκεκριμένο σχέδιο και έργα.

Το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την αναγέννηση του παραλιακού μετώπου, με επίκεντρο το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» και τον ενιαίο παραλιακό πεζόδρομο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Fortune Greece και τον δημοσιογράφο Τάσο Ζάχο.

Ο περιφερειάρχης ανέπτυξε το όραμά του για μια παράκτια Αττική ανοιχτή, προσβάσιμη, λειτουργική και ανθρώπινη, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας δεν εξαντλείται στην εικόνα ή στους αριθμούς, αλλά στοχεύει σε μετρήσιμες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών. «Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα στη μικροκλίμακα, στην καθημερινότητα του πολίτη που βγαίνει από την πόρτα του σπιτιού του και βλέπει κάτι να αλλάζει προς το πιο ανθρώπινο και το πιο λειτουργικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη νέα σχέση της Αττικής με τη θάλασσα, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι, η Περιφέρεια προχωρά πλέον οργανωμένα, με συγκεκριμένο σχέδιο και έργα. «Η παράκτια ζώνη θα είναι σύντομα ένας από τους πιο ισχυρούς μητροπολιτικούς πόλους της Μεσογείου. Πρωτίστως, όμως, θα προσφέρει ανάσα σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου και ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι η δημιουργία περισσότερου δημόσιου χώρου και πρασίνου, η ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και η ενίσχυση των δυνατοτήτων για αξιοπρεπή εργασία, πολιτισμό και επιχειρηματικότητα.

Ο περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού, ώστε η Ελευσίνα, ο Πειραιάς, η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Λαύριο να μη λειτουργούν ως αποσπασματικές ζώνες, αλλά ως ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα. «Η ανάπτυξη σήμερα δεν περιορίζεται σε διοικητικά όρια. Περνάει μέσα από δίκτυα, συνεργασίες και κοινή στρατηγική», ανέφερε, συνδέοντας αυτή τη φιλοσοφία με το συνολικό πρόγραμμα των 300+1 έργων που υλοποιούνται σε όλη την Αττική.

Ο κ. Χαρδαλιάς στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στη Μεσόγειο, έκτασης 741 στρεμμάτων, με 4.032 δέντρα, εκατοντάδες χιλιάδες νέες φυτεύσεις, πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές.

«Είναι ένα εγχείρημα που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να επανασυνδέσει την Αττική με τη θάλασσα μετά από 60 και πλέον χρόνια αυθαίρετων παρεμβάσεων και λαθών», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι το έργο βρίσκεται πλέον «σε πλήρη τροχιά υλοποίησης», παρά το γεγονός ότι η σημερινή διοίκηση το παρέλαβε ουσιαστικά στα όρια της απένταξης. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι με συντονισμένες παρεμβάσεις αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησής του.

Ο στόχος, είπε, είναι έως το φθινόπωρο να έχει αναδειχθεί ανάδοχος και έως το τέλος του έτους να έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο. Το έργο, προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, προβλέπεται να αποδοθεί στους πολίτες σε περίπου δυόμισι χρόνια, δημιουργώντας έναν νέο μητροπολιτικό πνεύμονα πρασίνου δίπλα στη θάλασσα.

Αναφερόμενος στην παραχώρηση του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού στην Περιφέρεια Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι οι χώροι αυτοί αποτελούν οργανικό κομμάτι του συνολικού σχεδιασμού και όχι ένα ανεξάρτητο έργο, θέτοντας ως στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών. Όπως τόνισε, σε συνδυασμό με το «ΑΕΝΑΟΝ», θα δημιουργηθούν «σχεδόν 1.000 στρέμματα ενιαίου παραλιακού χώρου πρασίνου και αναψυχής έως το 2030».

Σχετικά με το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι «η ανάπτυξη δεν είναι μόνο real estate και αριθμοί». Όπως είπε, το τρίπτυχο της Περιφέρειας είναι «ισορροπία, ανθεκτικότητα και βιώσιμη καθημερινότητα», με έμφαση στο πράσινο, στους δημόσιους χώρους, στις προσβάσιμες υποδομές και στις βιώσιμες μετακινήσεις. «Αν δεν προστατεύσεις την ποιότητα ζωής των κατοίκων, στο τέλος ακυρώνεις και την ίδια την επένδυση», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Αττική χρειάζεται επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα και κανόνες, σχέδιο και συντονισμό μεταξύ Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης και αγοράς.

Αναφερόμενος στον ενιαίο παραλιακό ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο μήκους περίπου 17,5 χιλιομέτρων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο περιφερειάρχης αναγνώρισε τις ανησυχίες των πολιτών, αλλά υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η προχειρότητα και να παραδοθεί οριστικά ένα βιώσιμο και ασφαλές έργο. «Ο στόχος μας δεν είναι απλώς μια όμορφη διαδρομή. Είναι να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία ζωής και μετακίνησης δίπλα στη θάλασσα. Το έργο θα ολοκληρωθεί άμεσα, έστω κι αν χρειαστεί να πάρω δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Χαρδαλιάς ανέδειξε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Αττικής - όπως την ιστορία, τον πολιτισμό, τη θάλασσα, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό - επισημαίνοντας ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να μεταφραστούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη. «Η Αττική του 2030 πρέπει να είναι πιο ανθεκτική, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η βιωσιμότητα, η κλιματική ανθεκτικότητα και η προστασία του δημόσιου χώρου δεν αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια, αλλά πυρήνα του σχεδιασμού του.

«Τα μεγάλα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή δεν φτιάχνονται για εντυπώσεις και ψήφους. Θα κριθούν από το αν βελτιώνουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Άλλωστε έχω ξεκαθαρίσει πως αν οι πολίτες της Αττικής με εμπιστευτούν για μια δεύτερη θητεία, αυτή θα είναι και η τελευταία μου στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στα κοινά», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ